L'Organisation nationale des journalistes algériens a condamné la poursuite du ciblage des journalistes dans la bande de Ghaza par l'occupation sioniste, qui a assassiné samedi la journaliste Oula Al-Dahdouh.

L'Organisation a souligné, dimanche dans un communiqué, qu'en ciblant les journalistes, l'entité sioniste "tente de couvrir ses crimes et d'imposer un black-out médiatique sur la bande de Ghaza et Rafah", rappelant que 148 journalistes avaient été assassinés depuis le début de l'agression sioniste contre l'enclave palestinienne.

Exprimant sa solidarité pleine et entière avec les journalistes palestiniens, l'Organisation a affirmé que l'entité sioniste avait atteint le summum de la criminalité contre les journalistes qu'elle soumet à une politique de terreur et d'intimidation.

Aussi, l'Organisation nationale des journalistes algériens a-t-elle appelé à l'ouverture d'enquêtes internationales sur les violations quotidiennes et systématiques contre les journalistes palestiniens, exigeant la libération de tous les journalistes détenus.

L'Organisation a, par ailleurs, salué les positions de la diplomatie algérienne en faveur de la cause palestinienne et ses efforts pour faire cesser l'agression sioniste, oeuvrer à l'ouverture d'enquêtes internationales et suivre la mise en œuvre des décisions de la Cour pénale internationale (CPI) contre l'entité sioniste, mais aussi son action héroïque et continue pour l'admission de plein droit de la Palestine à l'ONU.

"Ces efforts internationaux de la diplomatie algérienne sont menés sur instructions du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, conformément aux principes de l'Etat algérien consacrés dans la Déclaration du 1er Novembre rejetant toutes les formes de colonialisme", a soutenu l'Organisation.