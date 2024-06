La 30e et dernière journée de la Ligue 2 de football amateur, disputée samedi, a été marquée par la relégation en Inter-régions du WA Boufarik (Centre-Ouest) et l'AS Ain Ml'lia (Centre-Est), rejoignant ainsi l'E Sour Ghozlane, le MC El Eulma, la JS Guir Abadla et l'Olympique Médéa, dont le sort était déjà scellé depuis quelques semaines.

Dans la poule Centre-Ouest, l'ASM Oran (37 points) a sauvé in extremis sa peau en Ligue 2 grâce au succès (2-1) arraché dont les ultimes minutes de la rencontre à domicile contre le WA Boufarik, qui rejoint ainsi en Inter-régions, la JS Guir Abadla et l'Olympique Médéa, déjà condamnés à la relégation.

Dans cette affiche explosive, disputée au stade Habib-Bouakel d'Oran, les gars de "M'dina J'dida'' ont ouvert le score par Goumari (64e) avant que Hadji (80e) n'égalise pour Boufarik, dont la gardien de but Allali a arrêté un penalty une minute plus tard (81e). Nullement affectés par ce ratage, les locaux ont réussi à marquer le deuxième but synonyme de maintien grâce à Balegh à la 87e minute.

Regroupés au 8e rang avec 38 points, le MCB Oued Sly, le SC Mécheria, le NA Husseïn-Dey et le RC Arbaâ, ont réussi à éviter le spectre de la relégation en s'imposant, respectivement, devant l'Olympique Médéa (4-2), le SKAF Khemis Miliana (4-2), la JS Guir Abadla (4-0) et le RC Kouba (1-0).

L'ES Mostaganem, le champion du groupe Centre Ouest, a bouclé sa saison par une nouvelle victoire, la 23e de la saison en allant dominer le GC Mascara (2-1) pour finir avec 75 points soir 11 longueurs d'avance sur son dauphin le RC Kouba.

Dans la poule Centre-Est, la bataille pour le maintien s'est achevée par la relégation de l'AS Ain M'lila malgré sa victoire en déplacement (3-1) contre le MO Constantine. L'ASAM rejoint ainsi l'E Sour Ghozlane et le MC El Eulma, dont le sort était scellé avant le déroulement de cette ultime journée de compétition.

Sous la menace de la relégation, le HB Chelghoum Laïd (39 pts) s'est imposé devant le CA Batna (3-0), tout comme l'Olympique Magrane qui a battul'AS Khroub (2-1). De son côté, l'USM Annaba (38 points) a dominé l'E Sour Ghozlane (5-1) et sauve sa peau après une saison calamiteuse à oublier au plus vite pour leurs supporters. Vendredi, l'Olympique Akbou, promu en Ligue 1 l'année prochaine, a terminé en beauté sa saison en dominant l'IB Khemis El Khechena sur le score de 3 à 1. A la faveur de ce succès, l'Olympique Akbou termine la saison avec un total de 70 points et un bilan de 22 victoires, quatre défaites et quatre nuls.