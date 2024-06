Plus de 800.000 candidats passeront l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) à partir de lundi à travers 3.040 centres d'examen au niveau national.

Les chiffres du ministère de l'Education nationale font état d'un total de 818.439 candidats scolarisés et libres inscrits pour la session de juin 2024 du BEM, dont 1,6% de candidats libres et 53% de filles. Selon le ministère, 1.356 candidats aux besoins spécifiques sont également concernés par cet examen, dont 179 autistes, 104 présentant un léger retard mental, 9 souffrant de la maladie des "enfants de la lune", 7 trisomiques, 233 mal-voyants, 395 souffrant d'un handicap moteur et 429 malentendants.

A cela s'ajoutent 552 candidats des Cadets de la nation et 5.003 candidats issus des centres de rééducation.

Toutes les mesures organisationnelles ont été prises pour assurer le bon déroulement des examens nationaux, avec la mise en place d'un dispositif de suivi à plusieurs niveaux, avait affirmé le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, assurant que "les sujets des épreuves sont puisés dans les cours dispensés en classes durant l'année scolaire". Comme lors des précédentes années, les centres d'examen ouvriront leurs portent au moins une heure avant le début des épreuves, aucun outil de communication n'est autorisé en salles d'examen et les effets personnels seront déposés dans une salle dédiée.

A noter que pour lutter contre la fraude aux examens nationaux, les pouvoirs publics ont adopté une politique pénale stricte, avec le concours des secteurs de l'Education et de la Justice et des établissements concernés.

Le taux de réussite à l'examen du BEM en 2023 était de 60,97%.