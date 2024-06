Le secrétaire général du parti du Front de libération nationale (FLN), Abdelkrim Benmbarek, a souligné, samedi à Alger, l'importance de la conjugaison des efforts pour réussir l'élection présidentielle, prévue le 7 septembre prochain.

Présidant l'ouverture d'une journée d'études, organisée par la commission centrale de discipline au siège du parti sous le thème "La discipline partisane et la moralisation de la vie politique", M. Benmbarek a appelé à mettre "en synergie tous les efforts des bases du parti et ceux des patriotes pour assurer succès à la prochaine élection présidentielle".

Le responsable du parti a précisé que la priorité du parti pour ce rendez-vous électoral important était d'''inciter les Algériens à se rendre aux urnes pour préserver la patrie".

A cette occasion, le SG du parti du FLN a relevé "l'importance de la discipline au sein du parti" qui a, poursuit, il, traversé des périodes difficiles et a été victime de pratiques négatives ayant porté atteinte à son image".

Il a souligné que la direction actuelle du parti œuvrait à "recouvrer la place pionnière du FLN sur la scène politique à travers la mobilisation de tous les membres intègres du parti sans exclusion ni marginalisation aucunes".

Le Mouvement Ennahda soutient la candidature de Abdelaali Hassani Cherif

Le Conseil national de la Choura du Mouvement Ennahda a décidé de soutenir la candidature du président du Mouvement de la société pour la paix (MSP), Abdelaali Hassani Cherif, à l'élection présidentielle prévue le 7 septembre prochain, a indiqué samedi un communiqué de la formation politique.

Le Conseil national de la Choura du Mouvement Ennahda, réuni vendredi en session extraordinaire pour déterminer la nature de la participation du Mouvement à la prochaine élection présidentielle, a décidé de "soutenir la candidature du président du Mouvement de la société pour la paix à la Présidentielle", a précisé le communiqué.

Cette décision a été prise "après une série de consultations politiques internes avec les bases et les différents acteurs politiques sur la scène nationale au sujet de cette importante échéance, mais aussi plusieurs rencontres entre le Mouvement Ennahda et le MSP", a ajouté la même source.

A cette occasion, le Mouvement Ennahda a appelé le peuple algérien à "participer massivement et en toute responsabilité à cette échéance nationale".

Le RCD se déterminera "d’ici à la fin du mois de juin" par rapport à l’élection présidentielle (Mazouz)

Le président du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD), Atmane Mazouz, a déclaré, samedi à Sétif, que sa formation politique se déterminera "d’ici à la fin du mois de juin" par rapport à l'élection présidentielle du 7 septembre prochain.

Lors d'une rencontre-débat avec les militants de son parti, au théâtre communal de Sétif, M. Mazouz a précisé que la position du RCD quant à cette élection sera "connue fin juin ou, au plus tard, le 5 juillet".

Il a ajouté, à ce propos, que des "consultations et des discussions seront menées au niveau des structures du parti afin de parvenir à une décision finale quant à cette question".

Le président du RCD a également indiqué que des réunions seront organisées avec "la base du parti et les citoyens" afin de "clarifier les visions et les perceptions concernant cette échéance électorale".

Lors de cette réunion, M. Mazouz a exprimé la solidarité de sa formation politique avec le peuple palestinien qui, a-t-il dit, "subit un génocide".

Le parti El Bina œuvre à contribuer à la réussite de la prochaine élection présidentielle (Bengrina)

Le président du mouvement "El Bina", Abdelkader Bengrina a affirmé, samedi à Oran, que sa formation politique œuvre à contribuer à la réussite de la prochaine élection présidentielle et à y élargir la participation populaire .

S’exprimant lors d’un meeting qu’il a présidé au Centre des conventions d’Oran "Ahmed Benahmed", M.Bengrina a déclaré que son parti "œuvre à contribuer à la réussite de la prochaine élection présidentielle et à élargir la participation populaire lors du scrutin afin d’édifier un bloc national faisant de l’Algérie une puissance économique dans la région en mettant à profit sa position géographique et sa profondeur africaine et méditerranéenne".

Il a, d’autre part, affirmé que "les Algériens éprouvent, actuellement, jour après jour, un sentiment d’assurance quant à l’avenir de leur pays qui avance à pas sûrs et mesurés vers le renouveau et la prospérité et vers davantage de consolidation de sa sécurité alimentaire et sanitaire".

M. Bengrina a, par ailleurs, affirmé que son mouvement croit en l’adhésion du peuple algérien à la candidature du Président M. Abdelmadjid Tebboune pour un second mandat, "un choix dont le pays a besoin en cette période", a-t-il expliqué, ajoutant "nous œuvrerons de toutes nos forces pour sa réussite afin de servir le pays".

Le président du mouvement "El Bina", a indiqué, dans le même contexte, que "Madjlis Ech-choura (Conseil consultatif) de sa formation politique a pris cette décision, en étant convaincu de la nécessité de parachever l’édification de l’Algérie dans un habillage renouvelé et du fait que le président Abdelamadjid Tebboune est un enfant du peuple qui est franc et sincère avec son peuple et parce qu’il connait parfaitement les problèmes et les attentes des citoyens et qu’il œuvre sans relâche à les prendre en charge".