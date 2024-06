La Journée mondiale de l'Enfance a été célébrée, samedi au Jardin d'Essai du Hamma à Alger, par l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance (ONPPE), organisateur de l'événement en collaboration avec la Wilaya d'Alger, "en signe de Solidarité avec les enfants palestiniens", en proie aux bombardements barbares de l'armée terroriste sioniste.

"Les pensées des enfants algériens, à qui toute la Nation adresse ses meilleures vœux de bonheur et de prospérité, vont droit aux enfants palestiniens" qui continuent malheureusement, de subir quotidiennement, depuis près de huit mois maintenant, les bombardements barbares de l'armée terroriste sioniste, réitérant avec force et conviction que "leur joie ne sera entière qu'avec celle des enfants palestiniens célébrant l'Indépendance totale de la Palestine", a déclaré la déléguée de l'ONPPE, Meriem Cherfi.

La déléguée de l'ONPPE a souligné "les acquis considérables réalisés ces dernières années, en faveur de l'enfance en Algérie, à travers l'arsenal juridique et les mécanismes mis en place, pour une meilleure protection et promotion de l'enfance en Algérie".

Meriem Cherfi a également donné un aperçu sur le programme de cette célébration, axé essentiellement sur "des ateliers et des stands de sensibilisation" sur plusieurs thèmes à promouvoir et fléaux à prévenir, en lien avec l'environnement de l'enfant en Algérie.

La cérémonie marquant la Journée mondiale de l'enfant, célébrée le 1er juin de chaque année, s'est déroulée en présence des ministres de, la Jeunesse et des Sports Abderrahmane Hammad et des Télécommunications Karim Bibi Triki, de la directrice du Jardin d'Essais du Hamma, Kenza Boumenni, ainsi que de plusieurs hauts responsables et représentants d'institutions et organismes publics.

La déléguée de l'ONPPE et ses invités, accompagnés des élèves de l'Epic "Presco", organisme public de gestion des jardins d'enfants, des crèches et des pouponnières de la wilaya d'Alger qui regroupe 36 établissements, ont passé en revue les différents stands et ateliers agissant dans l'univers de l'enfance, à l'instar de ceux dédiés, au livre, au dessin, à la protection de l'environnement, les accidents domestiques, l'addiction aux réseaux sociaux, la robotique, le sport, la santé et l'hygiene de vie, le loisir ou encore aux activités polyvalentes des Scouts musulmans algériens.

Située au milieu d'arbres séculaires impressionnants et de toutes sortes de plantes qui offrent aux visiteurs un paysage somptueux et apaisant, la belle allée, où la célébration de la Journée de l'enfance a élu domicile, traverse tout le Jardin d'Essais, qui s'étend sur une superficie de 32 hectares, de la rue Mohamed Belouizdad à la rue Hassiba Benbouali.

Le long parcours de la délégation officielle en visite, a été embelli par les mélodies retentissantes de différentes fanfares et une scène artistique animée par le comédien, Hamid Achouri, rejoint par Hakim Salhi et Hamza Osmani, respectivement présidents des réseaux, des artistes et des athlètes auprès de l'ONPPE.

Une rencontre sur "l'enfance et la créativité numérique"

Une rencontre sur "L'enfance et la créativité numérique" a été organisée, samedi à Alger à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance, (1 juin de chaque année), par le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme en collaboration avec le Bureau du Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF).

La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a présidé cette rencontre avec le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed, et le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, ainsi que le Haut-Commissaire à la numérisation, Mme Meriem Benmouloud, en présence de la Déléguée nationale à la Protection de l'enfance, Meriem Cherfi et de la représentante de l'UNICEF en Algérie, Katarina Johansson.

Dans son allocution à cette occasion, Mme Krikou a mis en avant l'importance accordée par l'Etat à la protection et à la promotion de l'enfance, notamment en ce qui concerne l'accompagnement des enfants dans le domaine de l'innovation et de la créativité numérique, à travers l'adoption de plusieurs programmes et mesures dans le cadre des actions coordonnées entre les différents secteurs concernés.

La ministre a saisi l'occasion pour évoquer les souffrances endurées par les enfants palestiniens en proie à un génocide perpétré par l'entité sioniste, ajoutant que ces enfants sont privés des droits les plus fondamentaux garantis par la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE).

Pour sa part, M. Belaabed a mis en exergue les efforts du ministère de l'Education nationale en matière de numérisation, en application des orientations du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à travers la numérisation de toutes les opérations liées à la gestion de la scolarité des élèves en assurant notamment la disponibilité des tablettes électroniques et leurs accessoires au niveau des les écoles, relevant que le secteur dispose de plusieurs plateformes numériques dédiées à l'enseignement à distance.

De son côté, M. Bibi Triki a mis en avant les efforts de son secteur en matière de sensibilisation afin de rendre l'Internet "un espace sécurisé contribuant au développement et au renforcement des talents et des connaissances de nos enfants", et ce, en coordination avec les différents intervenants dans le domaine de la protection de l'enfant, des différents secteurs et instances concernées.

Il a également évoqué nombre de mesures prises en la matière, dont le lancement de campagnes nationales de sensibilisations afin de garantir une utilisation sécurisée d'internet, estimant que la garantie d'un environnement numérique sécurisé, qui aide l'enfant à développer ses talents, requiert "la conjugaison des efforts de l'ensemble des acteurs dans ce domaine".

Pour sa part, Mme Benmouloud a affirmé que la construction de la société numérique et le renforcement de la citoyenneté numérique faisaient partie des intérêts du Haut-commissariat à la numérisation, d'autant plus su'il s'agit de "l'un des axes nationaux stratégiques de la transition numérique".

Quant à Mme Cherfi, elle a mis en relief les acquis enregistrés en matière de protection et de promotion de l'enfance en Algérie, notamment à travers la loi relative à la protection de l'enfant constituant "un acquis qui s'ajoute à d'autres acquis en la matière".

Pour sa part, la représentante de l'UNICEF, a salué les efforts de l'Algérie concernant les mesures relatives à la protection de l'enfance, particulièrement en ce qui concerne la numérisation, soulignant la disposition de son Organisation à accompagner ces efforts.