L'ancien ministre Mohamed Hamidou décédé vendredi à l’âge de 71 ans a été inhumé samedi après la prière d'AL Asr au cimetière El Rahma, dans la wilaya de Tamenrasset. L’enterrement du défunt, décédé suite à une longue maladie, s’est déroulé en présence de représentants des autorites locales, des amis du défunt et une foule nombreuse de citoyens. Le défunt avait dans son parcours professionel occupé plusieurs postes de responsabilité, à savoir wali de Biskra et Naâma avant d'être nommé en 2020 ministre du Tourisme et de l'Artisanat .