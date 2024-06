Les wilayas de l'Ouest du pays vibrent au rythme du Festival culturel local "Lire en fête" dans sa 12e édition, qui a débuté samedi dans une ambiance de joie et de gaieté.

A Oran, le programme de cette manifestation culturelle, lancée dans la commune de Misserghine, prévoit des ateliers artistiques et littéraires, des spectacles de clowns et une représentation de théâtre de rue intitulée "Othello Ghayar" (Othello le jaloux) du Théâtre régional "Abdelkader Alloula", ainsi que des expositions de livres et des concours pédagogiques et des séances de contes, entre autres.

La bibliothèque mobile se rendra au Village méditerranéen de la localité de Belgaid (est d'Oran), avec des ateliers pour les enfants à l'occasion de l'ouverture de la saison estivale, selon le programme du Commissariat d'Oran du Festival culturel local "Lire en fête", qui se poursuit jusqu'au 6 juin, en coopération avec la Direction de la Culture et des Arts et la bibliothèque communale "Merah Abdelkader" de Misserghine et d'associations intéressées par l'enfance.

La wilaya de Tlemcen organise ce Festival avec la participation de plus de 150 enfants de 14 communes dans des ateliers de dessin et de travaux manuels encadrés par des spécialistes de différents établissements culturels et des musés, des associations locales et des clubs de lecture, selon le commissaire de cette manifestation, Tarchaoui Zineddine.

La même ambiance est relevée dans la wilaya de Tissemsilt. La direction de la Culture et des Arts a ainsi organisé, à la place du 5 juillet au centre-ville de Tissemsilt en collaboration avec d'autres secteurs, plusieurs activités dont des expositions pour enfants, des concours culturels et artistiques et des ateliers de dessin, de calligraphie arabe et de travaux manuels au profit des enfants aux besoins spécifiques, outre des spectacles de clowns, des défilés de sports et des cérémonies de remise des cadeaux aux enfants.

A Mascara, la bibliothèque principale de lecture publique "Dr Yahia Bouaziz" accueille des expositions de livres de littérature pour enfants en plus l'exposition des œuvres réalisées par les enfants adhérents à la bibliothèque (contes, poésie, calligraphie arabe et travaux manuels), en plus d'organiser des ateliers littéraires et artistiques au profit de plus de 100 enfants.

Des séminaires et des conférences sur des sujets liés à la lecture, des récitals poétiques et des réceptions au profit des enfants participant à divers ateliers y sont programmés.

A Saïda, la bibliothèque de lecture publique a abrité l'événement, au cours duquel des enfants ont profité de plusieurs activités, notamment des ateliers de dessin et des représentations théâtrales inspirées des livres pour enfants.

Ce Festival est marqué dans la wilaya d'El Bayadh par l'organisation de diverses activités pour enfants dans la bibliothèque principale de lecture publique "chahid Er-Rak Hadj", dont des ateliers de lecture, de calligraphie arabe, de poésie et de théâtre et des concours intellectuels et des spectacles folkloriques.

Au cours de cette manifestation d'une semaine, une caravane culturelle sillonnera plusieurs communes de la wilaya dont Brizina, Ain Arak, Cheguig et Tousmouline, pour permettre aux enfants de bénéficier du programme concocté pour la circonstance.

En outre, une visite est programmée à des sites archéologiques et historiques au profit des enfants.

Ce Festival prévoit dans la wilaya de Mostaganem des représentations théâtrales et des ateliers de lecture, de résumés, de dessin, de coloriage, de calligraphie arabe, de bande dessinée et autres.

Des expositions du livre seront également organisées dans le hall de la bibliothèque principale de lecture publique "Moulay Belhamissi" et ses annexes à Ain Tédelès, Bouguirat et Mostaganem (quartier de Salamandre et la cité de l'Armée de libération nationale), en plus d'organiser, jeudi prochain, un colloque sur le livre et la lecture.