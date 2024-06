Le président chilien, Gabriel Boric, a annoncé samedi que son pays allait se joindre à l'Afrique du Sud, dans la requête contre l'entité sioniste devant la Cour internationale de justice (CIJ).

"J'ai décidé que le Chili allait soutenir et se joindre à la requête présentée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice de La Haye, dans le cadre de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide", a déclaré M. Boric dans un message au Congrès de son pays.

La cour, saisie fin décembre par l'Afrique du Sud, a ordonné en janvier à l'entité sioniste de faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir tout acte de génocide et permettre l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Ghaza.

De nouveau saisie par Pretoria, la CIJ a ordonné le 24 mai à l'entité sioniste de stopper "immédiatement" son agression militaire à Rafah.

Dans son allocution, le président chilien a évoqué la "situation humanitaire catastrophique" à Ghaza et appelé à "une réponse ferme de la communauté internationale".

Le gouvernement chilien avait déjà condamné la récente attaque sioniste dans un camp de déplacés de Rafah, qui a provoqué un incendie dans lequel 45 personnes sont tombées en martyrs.

A plusieurs reprises, le président Boric, dont le pays reconnaît l'Etat de Palestine depuis 2011, a estimé que l'agression sioniste à Ghaza n'avait "aucune justification" et était "simplement inacceptable".

Agression sioniste contre Ghaza: les abris de l'UNRWA à Rafah sont devenus vides (Lazzarini)

Le chef de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), Philippe Lazzarini, a déclaré samedi soir que tous les abris de l'agence à Rafah, dans le sud de la bande de Ghaza étaient devenus vides après le déplacement de plus d'un million de personnes de la région du fait de l'agression sioniste génocidaire en cours.

Lazzarini a ajouté dans une déclaration sur la plateforme X qu'"environ 1,7 million de personnes vivent désormais à Khan Younis et dans les zones centrales de la bande de Ghaza".

Et de poursuivre: "Les 36 abris de l'UNRWA à Rafah sont désormais vides", notant que l'agence a repris ses opérations à Khan Younis alors que toutes ses installations y aient été endommagées.

Le chef de l'UNRWA a ajouté, dans ce contexte, que l'agence onusienne "a été contrainte de suspendre les services de santé et d'autres services vitaux à Rafah". Cependant, a-t-il encore dit, "nous sommes déterminés à rester et à fournir des services et nous travaillons désormais depuis Khan Younis et les régions centrales, où vivent 1,7 million de personnes".

Par ailleurs, Lazzarini a averti que le travail humanitaire et de secours à Ghaza diminuait, et a déclaré que l'UNRWA avait été autorisée à recevoir moins de 450 camions au cours des trois dernières semaines pour soutenir les opérations humanitaires.

Le commissaire de l’UNRWA a déclaré que le montant de l’aide entrant à Ghaza "ne vaut rien comparé aux besoins". Et il a également prévenu que le carburant à Ghaza était sur le point de manquer.

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi, samedi, à 36.379 martyrs et 82.407 blessés, depuis le 7 octobre dernier, selon les autorités palestiniennes de la santé.