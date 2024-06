Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé samedi, dans un communiqué, être parvenu à un accord avec le gouvernement nigérien portant sur les revues périodiques de plusieurs programmes d'aide actuellement en cours avec le pays du Sahel, ouvrant la porte au versement de plus de 70 millions de dollars.

L'accord doit désormais recevoir le feu vert du conseil d'administration du Fonds, qui devrait se réunir "dans les prochaines semaines", a précisé l'institution dans son communiqué.

Il s'agit d'une part de la quatrième et cinquième revue du programme d'aide actuellement en cours, qui devrait permettre un déboursement de 26,1 millions de dollars.

L'accord porte également sur la première revue dans le cadre du Fonds de résilience et de durabilité, l'outil de financement de long terme du FMI afin de financer la transition écologique et l'adaptation des pays émergents et en développement, qui permettrait cette fois le versement de 45,3 millions de dollars supplémentaires.

Le FMI reconnait notamment les efforts des autorités afin de "simplifier le code général des impôts et adopter une stratégie de gestion des recettes pétrolières visant à protéger le budget des fluctuations des prix du pétrole".