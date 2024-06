L'USM Alger, sociétaire de la Ligue 1 Mobilis de football, a annoncé samedi la nomination de son ancien joueur Hamza Koudri en tant que nouveau coordinateur sportif du club.

"Le contrat de M. Koudri prendra effet à partir du 16 juin courant, soit juste après la 30e et dernière journée du championnat", a détaillé la direction des Rouge et Noir dans un bref communiqué, diffusé sur son site officiel. Le natif de Mila, aujourd'hui âgé de 36 ans, avait débuté sa carrière professionnelle au club MC Alger, avec lequel il a été champion d'Algérie en 2010.

Après quoi, il a rejoint l'USM Alger, où il a effectué le plus gros de sa carrière, entre 2012 et 2022. Actif milieu récupérateur, Koudri a grimpé les échelons jusqu'à devenir le capitaine des Rouge et Noir, avec lequel il a a commencé par remporter une Coupe d'Algérie et la Coupe arabe des clubs en 2013, puis deux championnats d'Algérie en 2014 et 2016.

Le P-dg du groupe "Serport" (actionnaire majoritaire du club, NDLR) Mohamed Karim Eddine Harkati, et le président du Conseil d'administration du club Kamel Hassina, avaient convenu lors d'une réunion de travail, tenue dimanche dernier, de réaliser un recrutement qualitatif cet été, pour aider le club à réussir un bon parcours l'an prochain. Côté administratif, cette réunion avait débouché sur la décision de mettre fin aux fonctions de plusieurs responsables, notamment, le coordinateur général Mohamed Nour El Islam Belalia, le responsable de la gestion du stade Omar-Hamadi Réda Laâdoul, et le chargé de la communication Adel Zekri.