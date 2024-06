Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, s'est entretenu, vendredi à Pékin, avec le Secrétaire général de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), Zhang Ming, dans le cadre de la visite de travail qu'il effectue en République populaire de Chine, chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, indique un communiqué du ministère.

La rencontre a été "l'occasion de passer en revue les voies et moyens d'établir et de développer des relations à caractère institutionnel entre l'Algérie et l'OCS, des relations multilatérales à même de renforcer les liens bilatéraux privilégiés que l'Algérie entretient avec les pays membres de cette organisation, sur les plans politique et économique".

Les deux parties ont également échangé, à cette occasion, "les vues sur les développements effrénés sur la scène internationale et les défis qui en découlent et qui imposent à l'organisation internationale de les relever de façon à préserver la sécurité et la paix internationales". D'autre part, le ministre Ahmed Attaf s'est entretenu avec le vice-ministre des Finances chinois, M. Li Yunze avec lequel il a évoqué le suivi de la mise en œuvre des résultats de la visite d'Etat effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Chine au milieu de l'année dernière.

L'accent a été mis en particulier sur les relations de coopération entre les deux pays dans leur volet financier et sur les perspectives de les élargir en tenant compte des exigences du partenariat prometteur qui unit l'Algérie et la Chine, conclut le communiqué.