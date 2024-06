À partir de 65 ans, 1 Français sur 5 est concerné par la cataracte. De quoi s'agit-il ? Comment peut-on s'en protéger ? On fait le point. La cataracte est une maladie de l’œil assez fréquente : en France, 20 % des adultes âgés de plus de 65 ans en souffrent ; à partir de 85 ans, ce sont 60 % des Français qui sont concernés.

Concrètement, la cataracte correspond à une opacification du cristallin. Le cristallin est une « lentille naturelle » située dans l’œil, juste derrière l'iris : en fonction de la situation, il modifie légèrement sa courbure pour nous permettre d'avoir toujours une vision nette. Son rôle, c'est la « mise au point ».Lorsqu'il est en bonne santé, le cristallin est transparent : principalement composé d'eau et de protéines, il laisse passer la lumière. Problème : certains facteurs peuvent endommager sa structure et entraîner une opacification du cristallin – on parle alors de cataracte.

Concernant la cataracte, il existe de nombreux facteurs de risque : vieillissement (l'opacification du cristallin augmente avec l'âge), tabagisme, alcoolisme, diabète (on parle de maladie caractogène)... Une exposition prolongée et/ou répétée aux rayons ultraviolets peut aussi contribuer à endommager la structure du cristallin : l'Organisation Mondiale de la Santé estime d'ailleurs que 20 % des cataractes dans le monde sont liées à une surexposition aux rayons UV.

En effet : sans protection, les UVA et les UVB frappent de plein fouet le cristallin, accélérant ainsi la dégénérescence des tissus et provoquant un vieillissement prématuré de cette petite lentille très fragile.

Comment se protéger ?

Pour prévenir la cataracte, il est important d'opter pour des lunettes de soleil assurant une protection contre les UVA et les UVB – faites confiance aux marques spécialisées, Zeiss par exemple ! En outre, désormais, certaines lunettes de vue sont dotées d'une excellente protection contre les UV – on pense notamment aux verres Zeiss UVProtect.

La protection contre les rayons UV débute dès le plus jeune âge. Les experts estiment que le cristallin de l'enfant n'est mature qu'à l'âge de 12 ans, il est donc indispensable de le protéger grâce à des lunettes de soleil adaptées dès les premières sorties à l'extérieur. Une casquette à visière et/ou une ombrelle sur la poussette sont aussi recommandées.

Attention aux idées reçues dangereuses ! Les rayons UV ne sont pas moins nocifs lorsque la météo est maussade. En réalité, la couche nuageuse de moyenne altitude (le fameux « temps gris ») n'arrête que 30 % à 70 % des ultraviolets. La vigilance reste de mise pour protéger nos yeux en permanence... #Sauvermesyeux

Limitez les risques en arrêtant de fumer, en modérant votre consommation d'alcool et en consommant davantage de fruits et de légumes riches en antioxydants, bons pour la vue.

À partir de 50 ans, un rendez-vous chez l'ophtalmologue tous les deux ans est recommandé pour, entre autres, vérifier la transparence du cristallin. À partir de l'âge de 60 ans, un rendez-vous annuel est conseillé. En cas de cataracte, une seule solution : l'intervention chirurgicale - celle-ci consiste en une ablation du cristallin, qui est alors remplacé par une lentille artificielle.