La Secrétaire générale de l'Union internationale des télécommunications (UIT), Doreen Bogdan-Martin, a souligné jeudi, le potentiel de transformation de l'Intelligence Artificielle (IA), et la nécessité d'une gouvernance inclusive et sûre de l'IA. , soulignant que la fracture numérique et technologique, "n'est plus acceptable".

"L'intelligence artificielle est en train de changer notre monde et nos vies", a affirmé Mme Bogdan-Martin, signalant toutefois que "un tiers de l'humanité reste hors ligne, exclu de la révolution de l'IA et sans voix". , et que cette fracture numérique et technologique "n'est plus acceptable".

En donnant le coup d'envoi du Sommet mondial sur l'intelligence artificielle au service du bien, Mme Bogdan-Martin, a souligné le potentiel de transformation de l'IA et la nécessité d'une gouvernance inclusive et sûre de l'Intelligence artificielle. .

"Le rythme accéléré du développement de l'IA nous oblige à agir plus vite que ceux qui nous ont précédés", at-elle dit, appelant à une coordination mondiale pour mettre en place une IA sûre, inclusive et accessible à tous.

Pour y parvenir, l'UIT a déclaré que trois aspects essentiels devraient être observés : la gestion des risques et de la sécurité, le développement des infrastructures et des ressources, et la collaboration internationale.

En outre, Mme Bogdan-Martin a salué à l'occasion, des initiatives telles que la résolution historique de l'Assemblée générale des Nations Unies promouvant des systèmes d'IA dignes de confiance et la collaboration de l'UIT avec l'UNESCO sur l'application des lois existantes à l'IA. Elle a appelé à poursuivre sur cette lancée, en mettant notamment l'accent sur le prochain Sommet du Futur des Nations Unies.

Soulignant l'importance de la fracture numérique - 2,6 milliards de personnes dans le monde sont toujours sans accès à l'Internet - elle a appelé à une action collective pour combler ce fossé, en insistant sur le fait qu'un accès équitable à la technologie de l'IA "est essentielle pour un progrès inclusif".

S'adressant au sommet par le biais d'un message vidéo, le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, de son côté, a souligné le potentiel de transformation de l'IA pour faire progresser le développement durable dans le monde entier.

Evoquant la double nature de l'IA, le chef de l'ONU a mis en évidence son immense promesse et a insisté sur la nécessité d'une gouvernance responsable et inclusive, soulignant que l'IA, "est en train de changer notre monde et nos vies", et qu'elle peut donner un coup de fouet au développement durable.

De plus, il a détaillé les multiples applications de l'IA, mettant en évidence sa capacité à révolutionner des secteurs tels que l'éducation, les soins de santé, l'agriculture, le logement et la gestion des catastrophes.