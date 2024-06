Une opération d’enregistrement et d’archivage des musiques et des chants populaires et traditionnels du Sud-est du pays, soutenue par le ministère de la Culture et des arts, a pris fin, a-t-on appris mercredi auprès de son initiateur.

''Dans le souci de la sauvegarde des musiques et des chants populaires et traditionnels des régions de Saoura, Touat, Gourara ,Tidikelt et Tindouf, nous avons procédé avec le concours de l’orchestre de la Saoura à Béchar a l’enregistrement d’un album d’une durée de 2 h et 10 min composé de 35 expressions musicales et chants en arabe et variantes locales de tamazight", a souligné le compositeur de musique, Amar Amroun, en marge d’une manifestation dédiée aux musiques et chants populaires et traditionnels tenue à la maison de la culture "Kadi Mohamed", de Béchar.

Et d’ajouter: ''l’apport des musiciens de l’orchestre de la Saoura dont la majorité de ses membres ayant une formation académique dans le domaine, était d'une grande importance, et ce, dans la cadre d’une approche de sauvegarde et d’archivage d’un pan très important du patrimoine culturel et musical de ces régions''.

L’opération qui a nécessité plus de huit (8) mois de recherches et mise au point, vise en plus de la protection et la sauvegarde des expressions artistiques locales entre autre le Diwane, l'Haidouss, l’Aïta, le Foundou, El Maya, El Houbi, la Ganga, et El Houl, à rendre accessible à tous les chants et musiques traditionnels et populaires et surtout les pérenniser, a-t-il expliqué.

Concrétisé grâce à l'appui du ministère de la Culture et des Arts, ce projet est considéré comme un moyen de sauvegarde et de valorisation de ces expressions artistiques qui restent à ce jour pratiquées par certaines troupes musicales et folkloriques locales à l'occasion de diverses festivités officielles et fêtes familiales, constituent une partie essentielle de notre patrimoine culturel immatériel, a conclu le même interlocuteur compositeur de musique qui a à son actif plusieurs musiques de films et documentaires nationaux.