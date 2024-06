Les travaux d’aménagement du vieux Ksar "Bordj Khan El-Kouafel", commune de Tinerkouk, 70 km Nord de Timimoun, devant servir de première ville de production cinématographique "Oasis-Cinéma" dans le Sud du pays, ont été lancés, a-t-on appris mercredi de la direction locale de la culture et des arts (DCA).

Dotée d’un montant d’investissement de 300 millions DA, cette opération, supervisée par le centre algérien du patrimoine culturel bâti en terre (CAPTERRE), consiste en l’aménagement et la réhabilitation de cet ancien site pour être cédé à la disposition des responsables de l’industrie cinématographique, a affirmé le DCA, Mohamed Zaza.

Selon le DCA, ce site, dont la propriété et sa gestion a été transférée de la direction de l’environnement de la wilaya au ministère de la Culture et des Arts, représentée par le Centre algérien de développement du cinéma (CADC), devrait offrir une série de structures pour la production cinématographique, en plus de la projection, en coordination avec des associations professionnelles et acteurs dans le domaine de l’industrie cinématographique, des ateliers en métiers et arts de l’image en direction des producteurs et metteurs en scène.

Ce projet s’insère au titre de la stratégie du ministère de la Culture et des Arts portant mise en valeur des sites et anciens Ksour dans l’industrie cinématographique en fonction d’une approche économique tendant à promouvoir le patrimoine archéologique, a indiqué le même responsable avant de signaler qu’une convention a été, à ce titre, conclue avec le secteur de la formation professionnelle pour la formation d’une main-d’œuvre qualifiée à répondre aux conditions de cette industrie, dont les acteurs, la décoration et la prise d’images.

Dans le même sillage, M. Zaza a fait part que d’intenses préparatifs sont en cours en prévision du prochain festival international du film de Gourara prévu au mois d’octobre prochain tendant à mettre en valeur le legs culturel séculaire que recèle la région et susceptible de relancer le tourisme culturel.

Le programme ce cette manifestation culturelle prévoit, outre la projection des films, des ateliers de formation en mise en scène, l’écriture du scénario, la préparation du comédien, les techniques d’image et de décoration, encadrés par des spécialistes avec le concours du CADC.