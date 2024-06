La période de repos biologique des poissons qui s'étendra du 1er juin au 30 septembre 2024, débutera samedi, a indiqué vendredi un communiqué du ministère de la Pêche et des Productions halieutiques.

"Il est interdit, lors de cette période, de jour comme de nuit, aux chalutiers d'utiliser des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans la zone de pêche située dans les trois miles marins, à partir des lignes de référence", lit-on dans le communiqué.

Pour ce faire, le ministère a appelé les professionnels et les équipementiers des chalutiers, à faire preuve d'un "haut sens de citoyenneté" et à contribuer à la préservation de la richesse halieutique et à en assurer la pérennité, tout en s'abstenant de pêcher, pour permettre aux poissons de se reproduire", ajoute la même source.

L'application de la période de repos biologique intervient, sur la base de l'arrêté ministériel du 24 avril 2024 qui fixe les limitations d'utilisation des chaluts pélagiques, semi-pélagiques et de fond dans le temps et dans l'espace, amendé et complété.