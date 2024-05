Le verdict final dans la lutte pour le maintien en Ligue 2 de football amateur tombera samedi, à l'occasion de la 30e et dernière journée, laquelle dévoilera l'identité des deux clubs qui accompagneront l'E Sour Ghozlane, le MC El Eulma, la JS Guir Abadla et l'Olympique Médéa en Inter-régions la saison prochaine.

Dans la poule Centre-Ouest, pas moins de six clubs sont concernés par la lutte pour le maintien, à commencer par l'ASM Oran (14e, 34 pts) qui accueillera le WA Boufarik (9e, 36 pts), dans un duel explosif au stade Habib-Bouakel d'Oran.

Sévèrement battus par le nouveau promu en Ligue 1, l'ES Mostaganem (0-4), lors de la précédente journée, les gars de "M'dina J'dida'' sont condamnés à l'emporter pour éviter le purgatoire et accompagner la JS Guir Abadla et l'Olympique Médéa en Inter-régions la saison prochaine.

Toujours menacés par la relégation, les joueurs du WA Boufarik qui reste sur une victoire à l'arraché contre le RC Kouba (2-1), sont déterminés à enchainer avec une nouvelle victoire synonyme de maintien après une longue saison en dents de scie.

Pour cette rencontre décisive, la direction de l'ASM Oran a décidé la gratuité de l'accès au stade Habib-Bouakel d'Oran pour motiver les fans oranais à se rendre en masse au stade afin de soutenir la formation locale.

Derrière l'ASMO, le MCB Oued Sly, le SC Mécheria, le NA Husseïn Dey et le RC Arbaâ, regroupés au 10e rang avec 35 points, joueront également leur survie en Ligue 2. Le MCB Oued Sly et le SC Mécheria auront l'avantage de jouer devant leur public en recevant, respectivement, l'Olympique Médéa (relégué) et le SKAF Khemis Miliana (8e, 37 pts), alors que le NAHD et le RCA évolueront en déplacement chez la JS Guir Abadla (relégué) et le RC Kouba (2e, 64 pts).

Dans la poule Centre-Est, la bataille pour le maintien s'annonce toute aussi acharnée entre l'Olympique Magrane, le HB Chelghoum Laid, l'USM Annaba et l'AS Ain M'lila, pour éviter d'accompagner l'E Sour Ghozlane et le MC El Eulma en division inferieure. L'AS Ain M'lila (14e, 34 pts) jouera sa survie en Ligue 2 loin de ses bases chez le MO Constantine (4e, 42 pts), tout comme le HB Chelghoum Laïd (36 pts) qui se déplacera chez la CA Batna (3e, 43 pts).

De son côté, l'USM Annaba (35 pts) aura les faveurs de pronostics en accueillant l'E Sour Ghozlane, relégué lors de la précédente journée suite à sa contre-performance à domicile face au CA Batna (1-1).

Egalement menacé par la relégation, l'Olympique Magrane (36 pts) affrontera, pour sa part, l'AS Khroub (8e, 38 pts) avec la ferme intention de se maintenir en Ligue 2, après l'accession réussie la saison précédente.

Cette 30e et dernière journée débutera vendredi (16h00) avec la rencontre sans enjeu opposant le leader et nouveau promu en Ligue 1 professionnelle, l'Olympique Akbou à l'IB Khemis El Khechena.

programme de la 30e et dernière journée

Groupe centre-Est

Programme de la 30e et dernière journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Est, prévue vendredi et samedi :

Vendredi (16h00) :

Olympique Akbou - IB Khemis El Khechena

Samedi (16h00) :

MC El Eulma - USM El Harrach (huis clos)

MO Constantine - AS Ain M'lila

NRB Teleghma - MSP Batna

Olympique Magrane - AS Khroub

USM Annaba - ES Ghozlane

CA Batna - HB Chelghoum Laid

JS Bordj Menaél - IRB Ouargla

Classement : Pts J

1). Olympique Akbou 67 29 accède en Ligue 1

--------------------------------------------------------------

2). MSP Batna 58 29

3). CA Batna 43 29

4). MO Constantine 42 29

--). JS Bordj Ménael 42 29

6). IB Khemis Khechna 41 29

--). IRB Ouargla 41 29

8). NRB Teleghma 38 29

--). AS Khroub 38 29

--). USM El Harrach 38 29

11). O. Magrane 36 29

--). HB Chelghoum Laïd 36 29

13). USM Annaba 35 29

14). AS Aïn M'lila 34 29

15). ES Ghozlane 29 29

16). MC El Eulma 16 29.

Groupe centre-Ouest

Programme de la 30e et dernière journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Ouest, prévue samedi (16h00) :

CR Témouchent - ESM Koléa

JS Guir Abadla - NA Hussein-Dey

WA Mostaganem - JSM Tiaret (Huis clos)

SC Mecheria - SKAF Khemis Miliana

GC Mascara - ES Mostaganem

ASM Oran - WA Boufarik

RC Kouba - RC Arbaâ

MCB Oued Sly - Olympique Médéa

Classement : Pts J

1). ES Mostaganem 72 29 accède en Ligue 1

-------------------------------------------------------------

2). RC Kouba 64 29

3). WA Mostaganem 55 29

4). CR Témouchent 46 29

5). GC Mascara 44 29

6). ESM Koléa 41 29

7). JSM Tiaret 39 29

8). SKAF El Khemis 37 29

9). WA Boufarik 36 29

10). MCB Oued Sly 35 29

--). SC Mécheria 35 29

--). NA Husseïn Dey 35 29

--). RC Arbaâ 35 29

14). ASM Oran 34 29

15). O. Médéa 15 29

16). JS Guir Abadla 15 29.