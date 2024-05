Une salle omnisports de "hautes normes" d’une capacité de 3.000 places devrait être réceptionnée "au cours du mois de juin prochain" dans la wilaya de Jijel, a indiqué jeudi le directeur local de la Jeunesse et des sports.

Située au 3ème km à l’entrée Est de la ville de Jijel, la salle omnisports est "un chef-d’œuvre" de hautes normes au service des sportifs de la wilaya et des athlètes d’élite, a précisé à l’APS M. Amine Meziane Cherif.

La salle a été dotée d'équipements les plus modernes pour accueillir diverses compétitions sportives nationales et régionales dans différentes disciplines, selon le même responsable.

De son côté, Rabah Mechekef, responsable du bureau d’étude chargé du suivi du projet, a indiqué que cet édifice sportif présente plusieurs caractéristiques dont une capacité d’accueil de 3.000 places et offre notamment deux salles de body building, plusieurs salles à saunas et jacuzzi et une salle d’aérobic.

Réalisée selon les normes internationales, avec l’association d’acteurs du secteur des Sports, la salle peut accueillir des activités culturelles et touristiques, outre les disciplines sportives, selon M. Mechekef.

M. Abdessetar Benbekhema, directeur de la salle, a estimé que cette structure sportive est un acquis pour la wilaya et le pays, car pouvant accueillir toutes les compétitions sportives, locales et internationales.

Il a également ajouté que la salle a été équipée de matériels fabriqués à l’intérieur du pays et a été conçue pour accueillir des adeptes des sports collectifs et individuels dont le basketball, le handball, le volleyball, le goalball outre les arts martiaux.