Une bonne participation d'athlètes et de clubs est attendue au 5e meeting de para-athlétisme (garçons et filles), prévu vendredi au stade annexe du Complexe olympiques "Mohamed Boudiaf" à Alger, a-t-on appris auprès de la direction de l'organisation sportive de la Fédération algérienne handisport (FAH).

Le 5e meeting d'Alger devra enregistrer l'absence des internationaux qui étaient de retour, mardi de Kobe au Japon où ils avaient pris part aux 11es Championnats du monde de para-athlétisme, avec dans leurs bagages une belle moisson de 13 médailles (5 or, 4 argent et 4 bronze), et une 9e place au tableau des médailles sur 60 pays classés des 108 présents.

Cette absence des internationaux devra permettre aux autres, que ça soit, ceux formant l'anti-chambre de la sélection nationale 'A', où les autres qui attendent une chance d'être sélectionnés un jour, de mettre les bouchées doubles afin de réaliser de belles performances, leurs permettant d'être sélectionnés et intégrer les rangs de l'équipe nationale.

Aussi, les performances pourront les qualifier au Championnat national, prévu en juillet prochain, et qui a été officiellement homologué par l'IPC (Comité International Paralympique), et permettra, peut-être aux athlètes une chance inouïe pour qualifier aux Jeux paralympiques de Paris en France.

Le meeting d'Alger sera également une compétition qui permettra d'évaluation le niveau des athlètes et d'analyser leurs performances, par leurs entraineurs et à leurs clubs d'engranger de bons points.

Le 5e meeting de para-athlétisme organisé par la Ligue algéroise handisport, sous l'égide de la fédération algérienne et en collaboration technique avec la ligue spécialisée d'athlétisme d'Alger, proposera un programme comportant plus d'une dizaine d'épreuves entre courses et concours.

Il est à rappeler que la direction de l'organisation sportive de la FAH avait fixé pour mardi, le dernier délai de confirmation de participation à travers sa plateforme numérique d'inscription et de gestion des licences qui est obligatoire dans toutes les disciplines et pour tous les athlètes.