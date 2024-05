Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu, jeudi au Palais du Gouvernement, l'ambassadeur de Cuba en Algérie, M. Hector Igarza Cabrera, indique un communiqué des services du Premier ministre. Les deux parties "se sont félicitées du niveau des relations bilatérales, qui connaissent une dynamique exceptionnelle grâce à la forte volonté commune des dirigeants des deux pays, le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le président cubain, Miguel Diaz-Canel".

Les deux parties ont également "affiché leur détermination commune à œuvrer, de concert, à renforcer la coopération bilatérale dans différents domaines et à intensifier la concertation politique et la coordination sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun", a ajouté le communiqué.