Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui, a reçu jeudi au Palais du gouvernement, le ministre de l'Economie et des Finances de la République du Mozambique, Ernesto Max Tonela, en visite de travail en Algérie à la tête d'une délégation ministérielle plurisectorielle, selon un communiqué des services du Premier ministre.

Les entretiens ont permis de "souligner la profondeur des relations historiques d'amitié, de solidarité et de coopération liant l'Algérie et le Mozambique" et de passer en revue les résultats des rencontres de travail tenues par la délégation mozambicaine avec les différents secteurs ministériels pour le suivi de la mise en œuvre des résultats des entretiens qui ont réuni le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et le président de la République du Mozambique, M. Filipe Jacinto Nyusi, lors de la visite qu'il a effectuée en Algérie les 28 et 29 février 2024".

Les deux parties ont également examiné "les moyens de renforcer la coordination et la concertation entre les deux pays sur les questions régionales et internationales, en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies", ajoute le communiqué.

La rencontre s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie et de la Production pharmaceutique, Ali Aoun.