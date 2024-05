Le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belaabed a présidé, jeudi, une rencontre nationale en visioconférence pour donner des instructions à l'effet de mettre en œuvre les diverses opérations restantes liées à la clôture de l'année scolaire, a indiqué un communiqué du ministère. A l'ouverture des travaux de cette conférence à laquelle ont pris part des cadres de l'administration centrale, le Secrétaire général de l'Office national des examens et concours (ONEC) et les directeurs de l'Education, M. Belaabed a évoqué les inscriptions des élèves en première année primaire, dont le délai expire à minuit vendredi, soulignant "l'impératif du suivi minutieux des étapes subséquentes", précise le communiqué.

Le ministre a également affirmé que l'étude, par les directeurs d'établissement, des dossiers déposés avec les demandes d'inscription "se poursuivra jusqu'à mercredi prochain". Après quoi, les parents d'élèves ayant inscrit leurs enfants pourront retirer un accusé de réception de la demande d'inscription, du 6 au 15 juin, via leurs comptes sur l'espace qui leur est dédié dans le système d'information du ministère de l'Education nationale".

Concernant les examens de rattrapage, et au vu de "l'importance capitale qu'ils revêtent pour les élèves concernés, car préservant leurs efforts et leur offrant une seconde chance de réussite", M. Belaabed a souligné "la nécessité de respecter scrupuleusement les dispositions relatives aux modalités, mécanismes et délais de leur mise en œuvre, avec l'obligation d'informer les intéressés par tous les moyens possibles, à commencer par la publication des listes et du calendrier de déroulement de ces examens selon les dates fixées", ajoute la même source. Dans ce cadre, poursuit la source, le ministre a rappelé "la nécessité de veiller au respect de l'ensemble des dispositions relatives à l'examen du Brevet d'enseignement moyen (BEM) de la session 2024 et de se conformer à l'organisation en vigueur", relevant à ce propos l'importance de "fournir un environnement propice pour les candidats à besoins spécifiques ainsi que pour ceux se trouvant dans des établissements de santé".

Le premier responsable du secteur a enfin mis l'accent sur "la nécessité d'assurer le suivi de la mise en œuvre des opérations pédagogiques et administratives restantes suivant un calendrier programmé, à l'instar du mouvement des personnels, de l'orientation et la réorientation, et autres".