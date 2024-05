Pas moins de 80 auteurs participent à la 2e édition du Salon du livre de Mechtras, au Sud-ouest de Tizi-Ouzou, a-t-on appris jeudi des organisateurs de cette manifestation culturelle.

Baptisé "Thala n Udlis" (Source du livre), le Salon, organisé par l'Assemblée populaire communale (APC) de la même localité, et abrité par la bibliothèque communale Chebli Mohamed, est dédié cette année à l'écrivain-chercheur Mohand Ameziane Dahmani, natif de cette localité.

"Nous avons convenu d'honorer à chaque édition un auteur, et de préférence de son vivant, en guise de reconnaissance pour son apport et sa contribution à la culture en général et au livre, en particulier", a déclaré à l'APS, Mahfoud Larbani, chargé de l'organisation de ce salon qui rappelle que la 1ère édition de ce Salon a été dédiée à l’écrivain et poète populaire Ali Elhadjene.

Huit (08) conférences avec des auteurs dont Amine Zaoui, Farida Sahoui, Saïd Bouterfa et Mustapha Hadj-Ali, ainsi que des activités livresques, des ateliers de lecture, d'écriture et de dessin, pour enfants, sont prévues lors de ce Salon.

Pour rappel, une cinquantaine d'auteurs et une dizaine de maisons d'édition ont pris part à la 1ère édition de ce Salon organisée l'année dernière.