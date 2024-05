Les combats dans l'est de la République démocratique du Congo entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23 se sont rapprochés jeudi d'une ville stratégique du front nord du conflit, ont indiqué des sources locales aux médias.

"Le M23 est à 5 km du centre de Kanyabayonga", a déclaré un responsable administratif.

Cité du Nord-Kivu située sur la route nationale 2, à une centaine de km au nord de la capitale provinciale Goma, Kanyabayonga est considérée comme un verrou contrôlant vers le nord les accès aux villes de Butembo et Beni, fiefs de l'importante tribu Nande et grands centres commerciaux du pays.

La ville compte plus de 60.000 habitants, auxquels s'ajoutent des dizaines de milliers de déplacés.

"La situation est très mauvaise, la population commence à quitter" Kanyabayonga "en direction de Kayna", vers le nord, a ajouté le même responsable,cité par des médias.

"Kanyabayonga est en train de se vider", a indiqué en début de soirée une autre source.

Le M23 (Mouvement du 23 mars), actif depuis fin 2021, progresse depuis plusieurs jours vers Kanyabayonga, dans le territoire de Lubero, quatrième territoire du Nord-Kivu vers lequel la rébellion avance ses pions (après ceux de Rutshuru, Nyiragongo et Masisi), en plus de ses velléités d'avancée vers le sud, vers la province du Sud-Kivu.

Jeudi, des combats ont également eu lieu dans le Masisi autour de Saké, localité située à une vingtaine de km à l'ouest de Goma et considérée comme un verrou stratégique sur la route de la capitale provinciale.

La composition du nouveau gouvernement dévoilée

Le président congolais, Félix Tshisekedi, a dévoilé mercredi la composition du gouvernement de sa Première ministre Judith Suminwa nommée en avril dernier, selon des médias locaux.

"Le premier gouvernement du second mandat de Tshisekedi est composé de 54 membres, contre 57 de l’équipe sortante", ont indiqué les mêmes sources.

Tshisekedi a nommé son conseiller politique et co-directeur de sa campagne Jacquemin Shabani au poste de vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur et Sécurité, tandis que l’ex-chef de guerre et allié Jean-Pierre Bemba a été évincé de la Défense pour le ministère du Transport.

Thérèse Kayikwamba s’est vu confier le ministère clé des Affaires étrangères et Guy Mwadiamvita la Défense nationale et Doudou Fwamba les Finances.

Patrick Muyaya, artisan des briefings hebdomadaires avec la presse, a été reconduit au ministère de la Communication et Médias.

L’opposant Constant Mutamba, candidat malheureux à la présidentielle, a été nommé ministre de la Justice, Julien Paluku au Commerce extérieur, Didier Budimbu aux Sports. Parmi les plus anciens figure Jean-Lucien Bussa, ministre depuis 2017 dans différents gouvernements qui se sont succédés. Il a été nommé ministre du Portefeuille.

Sur les 54 membres du gouvernement Suminwa, 30 sont de nouveaux ministres, tandis que 15 anciens ministres ont été reconduits à leurs postes et 9 sont réaffectés à d’autres ministères. Dix-sept femmes font partie de l’actuel gouvernement, contre 16 au sein du précédent.