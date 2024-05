Au moins 21 personnes ont été tuées et 40 autres blessées, dont certaines grièvement, après le dérapage d'un autocar jeudi et sa chute dans un ravin au Cachemire sous contrôle indien, ont indiqué des responsables locaux.

L'accident s'est produit dans la région de Chungi Morh, à Akhnoor, dans le district de Jammu, à environ 272 km au sud de Srinagar, la capitale d'été du Cachemire sous contrôle indien.

"Aujourd'hui, un autocar avec environ 70 personnes à bord a quitté la route et s'est renversé dans une gorge de 45 mètres de profondeur. On nous dit que 21 personnes ont été tuées dans l'accident et que 40 autres sont blessées", a déclaré un responsable de la salle de contrôle de la police à Jammu.

Muhammad Saleem Khan, médecin-chef du quartier d'Akhnoor, a déclaré que 21 personnes avaient été transportées mortes dans un hôpital d'Akhnoor, selon les médias locaux.

"Les blessés graves ont été transférés au Government Medical College Hospital de Jammu pour un traitement spécialisé", a déclaré M. Khan.

Chaleur extrême: une Cour réclame une déclaration d'urgence nationale

Une Cour indienne a exhorté le gouvernement à établir une déclaration d'urgence nationale face à la forte vague de chaleur que subit le pays depuis plusieurs jours et qui a selon elle tué des "centaines de personnes".

La Cour d'appel du Rajasthan estime que l'Inde devrait déclarer les futures vagues de chaleur comme des "calamités nationales", ce qui permettrait de mobiliser les services de sécurité de la même manière que lors d'autre catastrophes naturelles comme les inondations ou les cyclones.

La juridiction de cet Etat du nord-ouest de l'Inde a estimé que les autorités avaient échoué à prendre les mesures appropriées pour protéger la population de la chaleur.

Elle a également ordonné au gouvernement de l'Etat de mettre en place des fonds d'indemnisation pour les proches des personnes décédées en raison des fortes températures.

"En raison des températures extrêmes sous la forme d'une vague de chaleur, des centaines de personnes ont perdu la vie au cours du mois", a mentionné la Cour dans une ordonnance rendue jeudi.

"Nous n'avons pas de planète B sur laquelle nous pourrions nous installer... Si nous ne prenons pas de mesures strictes maintenant, nous perdrons pour toujours la chance de voir nos enfants s'épanouir", est-il écrit dans l'ordonnance.

L'Inde subit actuellement, et depuis plusieurs jours, des températures extrêmes, bien supérieures à 45 C dans plusieurs grandes villes.

Le record national actuel, 51 C, a été enregistré en 2016 à Phalodi, en bordure du désert du Thar, au Rajasthan.

Des experts alertent sur les dangers des températures caniculaires

Les températures extrêmes qui sévissent en Inde ont des conséquences graves sur la santé publique surtout dans les mégapoles du pays, ont averti jeudi des experts.

Les vagues de chaleur constituent "la plus grande menace pour le bien-être de l'Inde aujourd'hui", a expliqué aux médias Aarti Khosla, directrice de l'Institut de recherche Climate Trends.

Les récents pics dans la région de la capitale sont, selon elle, "la preuve que la question qui se pose aujourd'hui est celle de la survie".

L'Inde subit actuellement des températures bien supérieures à 45 C dans plusieurs grandes villes. A New Delhi --plus de 30 millions d'habitants selon les estimations-- le thermomètre a encore grimpé mercredi. Une température de 52,9 C, un possible record national, a été enregistrée mais les autorités s'interrogent sur une erreur de capteur.

Le record national actuel, 51 C, a été enregistré en 2016 à Phalodi, en bordure du désert du Thar, au Rajasthan (Nord-Ouest).

Des médias indiens ont rapporté jeudi qu'un ouvrier était mort d'insolation. Les services météorologiques indiens avertissent régulièrement des conséquences de la chaleur sur la santé, en particulier chez les nourrissons, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques.

Le Centre pour la science et l'environnement (CSE) de New Delhi a alerté en mai dans une étude sur le fait que les températures nocturnes dans les villes indiennes ne diminuaient pas autant que durant la décennie 2001-2010, avec un recul maximum dorénavant inférieur de près de deux degrés.

L'Inde, pays le plus peuplé du monde, figure en troisième position pour les émissions de gaz à effet de serre mais s'est engagée à remplir l'objectif d'une économie à zéro émission nette d'ici 2070 soit vingt ans plus tard que la plupart des pays occidentaux industrialisés.

Le pays dépend pour l'heure essentiellement du charbon pour sa production d'énergie.