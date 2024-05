L'ES Mostaganem (Gr. Centre-Ouest), large vainqueur devant l'ASM Oran (4-0), a acté son retour en Ligue 1 de football à l'occasion de la 29e et avant dernière journée, disputée mardi, alors que l'E Sour Ghozlane (Gr. Centre-Est) tenue en échec (1-1) à domicile par le CA Batna est reléguée en inter-régions.

Après 25 ans d'attente, les gars de "Mosta" valident leur retour parmi l'élite, en réalisant une saison quasi parfaite avec la meilleure attaque du championnat (58 buts marqués), ainsi que la meilleure défense (10 buts encaissés). Les "Vert et Blanc" sont invaincus depuis le 16 janvier dernier, avec un bilan de 17 matchs sans défaite (16 victoires, 1 nul).

A une journée de l'épilogue, l'Espérance de Mostaganem (72 pts) ne peut plus être rejointe par son poursuivant le RC Kouba (64 pts), battu en déplacement par le WA Boufarik (1-2), qui fait un grand pas pour le maintien en se hissant à la neuvième place avec 36 points.

De son côté, l'ASM Oran (34 pts) glisse au 14e rang du classement, synonyme de relégation, aux côtés l'Olympique Médéa et la JS Guir Abadla, lanterne rouge avec 15 points.

Toujours dans la lutte pour le maintien, quatre équipes se retrouvent à la 10e place avec 35 points. Il s'agit du RC Arbaâ vainqueur devant le SC Mecheria (1-0), du NA Husseïn-Dey battu à domicile par le WA Mostaganem (1-3), et du MCB Oued Sly qui s'est incliné face à la JSM Tiaret (0-2).

La 30e et dernière journée, prévue samedi prochain, sera décisive pour ses six clubs avec en tête d'affiche le choc explosif pour la survie entre l'ASM Oran et le WA Boufarik.

Centre-Est : l'E Sour Ghozlane officiellement reléguée

Dans la poule Centre-Est, la 29e journée a été marquée par la relégation de l'E Sour Ghozlane, suite à la contre-performance concédée à la maison face au CA Batna (1-1). Ce match nul envoi l'équipe de Sour Ghozlane en division inter-régions en compagnie du MC El Eulma.

Dans les autres rencontres du bas de tableau, l'AS Ain M'lila a renoué avec la victoire en battant la JS Bordj Menaïel (2-1), mais reste scotchée à la 14e position de premier relégable, tandis que le HB Chelghoum Laid, vainqueur à domicile face au leader l'Olympique Akbou (3-2), a confirmé son réveil et son dernier succès décroché face à l'AS Khroub (2-0). Les gars de Chelghoum Laid viseront la passe de trois samedi chez le CA Batna, pour assurer leur maintien.

De son côté, l'USM El Harrach (8e, 38 pts) s'est éloignée de la zone de relégation en s'imposant (2-0) devant le MO Constantine (4e, 42 pts), tout comme l'USM Annaba (12e, 35 pts), qui a obtenu le point du match nul chez l'AS Khroub (0-0).

Egalement menacé par la relégation, le promu l'Olympique Magrane (11e, 36 pts) s'est incliné face à l'IB Khemis El Khechna (0-1), et jouera sa survie lors de la dernière journée devant son public face à l'AS Khroub.

La lutte pour éviter la relégation s'annonce explosive lors de la dernière journée dans les deux poules avec plusieurs clubs qui joueront leur survie en Ligue 2.

Les résultats et classement

Groupe centre-Est - 29e journée

Résultats et classement à l'issue des matchs de la 29e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Est, disputés mardi :

E Sour El Ghozlane - CA Batna 1-1

AS Khroub - USM Annaba 0-0

IB Khemis El Khechena - Olympique Magrane 1-0

AS Ain M'lila- JSB Menael 2-1

USM El Harrach- MO Constantine 2-0

MSP Batna- MC El Eulma 2-0

IRB Ouargla- NRB Teleghma 2-1

HB Chelghoum Laid- O Akbou 3-2 (bien 3-2)

Classement : Pts J

1). Olympique Akbou 67 29 accède en Ligue 1

---------------------------------------------------------------

2). MSP Batna 58 29

3). CA Batna 43 29

4). MO Constantine 42 29

--). JS Bordj Ménael 42 29

6). IB Khemis Khechna 41 29

--). IRB Ouargla 41 29

8). NRB Teleghma 38 29

--). AS Khroub 38 29

--). USM El Harrach 38 29

11). O. Magrane 36 29

--). HB Chelghoum Laïd 36 29

13). USM Annaba 35 29

14). AS Aïn M'lila 34 29

15). ES Ghozlane 29 29

16). MC El Eulma 16 29.

Groupe centre-Ouest - 29e journée

Résultats et classement à l'issue des matchs de la 29e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Ouest, disputés mardi :

WA Boufarik - RC Kouba 2-1

ES Mostaganem - ASM Oran 4-0

SKAF Khemis Miliana - GC Mascara 0-0

JSM Tiaret - MCB Oued Sly 2-0

NA Hussein-Dey - WA Mostaganem 1-3

ESM Koléa - JS Guir Abadla 4-2

Olympique Médéa - CR Témouchent 1-2

RC Arbaâ - SC Mécheria 2-1

Classement : Pts J

1). ES Mostaganem 72 29 accède en Ligue 1

--------------------------------------------------------------

2). RC Kouba 64 29

3). WA Mostaganem 55 29

4). CR Témouchent 46 29

5). GC Mascara 44 29

6). ESM Koléa 41 29

7). JSM Tiaret 39 29

8). SKAF El Khemis 37 29

9). WA Boufarik 36 29

10). MCB Oued Sly 35 29

--). SC Mécheria 35 29

--). NA Husseïn Dey 35 29

--). RC Arbaâ 35 29

14). ASM Oran 34 29

15). O. Médéa 15 29

16). JS Guir Abadla 15 29.