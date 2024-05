L'ambassade de Norvège à Alger a organisé, mardi, une cérémonie à l'occasion de la reconnaissance par son pays de l'Etat de Palestine en présence de l'ambassadeur de l'Etat de Palestine en Algérie, Fayez Abu Aita, de plusieurs ambassadeurs et membres du corps diplomatique arabes et étrangers accrédités en Algérie, a indiqué un communiqué de l'ambassade de l'Etat de Palestine à Alger.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, l'ambassadrice de Norvège à Alger, Mme Therese H. Loken Gheziel a affirmé que la Norvège reconnaissait l'Etat de Palestine partant de sa conviction de cette position juste, en faveur de la solution à deux Etats qui est, estime t-elle,"la meilleure solution pour le rétablissement de la paix dans la région".

Pour sa part, l'ambassadeur palestinien à Alger a fait part de ses remerciements à la Norvège et à son ambassade pour cette courageuse position prise par la Norvège, l'Espagne et l'Irlande. M. Abu Aita a évoqué aussi "la souffrance du peuple palestinien depuis la Nakba de 1948 jusqu'aux massacres et génocides perpétrés à Ghaza à l'encontre du peuple palestinien", estimant que "ces reconnaissances constituent une lueur d'espoir pour le peuple palestinien qui subit un génocide inédit".

Dans ce sillage, le diplomate palestinien a appelé les pays n'ayant pas encore reconnu l'Etat de Palestine, au soutien des valeurs de la justice et de la liberté se positionnant sur le bon côté de l'histoire.

A la fin de la cérémonie, les ambassadeurs et les membres du corps diplomatique présents ont échangé les félicitations. La Norvège, l'Espagne et l'Irlande ont reconnu aujourd'hui officiellement l'Etat de Palestine, a-t-on rappelé.