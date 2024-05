L’asthénie chronique est également connue sous le nom de syndrome de fatigue chronique. Elle se caractérise par une asthénie prolongée, que rien ne soulage, pas même un repos de longue durée. Une fatigue généralisée est qualifiée d’asthénie chronique si elle dure plus de 6 mois. Ses symptômes semblent s’aggraver lorsque la personne effectue une activité physique ou cognitive. Le syndrome de fatigue chronique peut apparaître soudainement et durer plusieurs années. Il semble affecter davantage les femmes que les hommes.

L’asthénie musculaire

L’asthénie musculaire est caractérisée lorsque la fatigue musculaire n’est pas liée à un effort physique et musculaire. Elle peut avoir une cause psychique.

L’asthénie réactionnelle

L’asthénie réactionnelle est liée au stress. Elle est due à un surmenage prolongé, et on ne parvient pas à l’atténuer par le repos.

L’asthénie sévère

L’asthénie sévère se caractérise par un épuisement intense, sans avoir fourni d’effort et sans que le repos l’atténue. Elle peut être due à un syndrome dépressif, une dépression ou une maladie physique.

Quelles sont les causes de l’asthénie ?

L’asthénie peut avoir pour cause plusieurs maladies, traitements ou facteurs résultant du mode de vie.

Les médecins estimeront qu’ils font face à un cas d’asthénie si les symptômes ne sont pas soulagés par la modification du régime alimentaire, des traitements médicaux, de l’activité physique ou des habitudes de sommeil.

Les causes de l’asthénie les plus fréquentes sont :

l’hygiène de vie : une alimentation déséquilibrée, la consommation excessive d’alcool, la toxicomanie, un stress prolongé et la sédentarité peuvent tous provoquer une asthénie ; des troubles du sommeil : l’insomnie, l’apnée du sommeil et la narcolepsie peuvent entraîner un épuisement extrême et une fatigue persistante ; la prise de médicaments : certains médicaments — notamment les antihistaminiques ou les médicaments contre l’hypertension artérielle — peuvent engendrer de la fatigue ; des traitements spécifiques contre certaines maladies : l’asthénie est un des effets secondaires les plus remarqués.

De plus, un nombre très important de pathologies et de troubles provoquent une asthénie, parmi lesquels : des maladies infectieuses ou tumorales : le cancer, les maladies rénales, la mononucléose, le VIH, la grippe, la covid-19 ; des troubles de santé mentale : l’asthénie due à la dépression ou à l’anxiété peut rendre difficile, voire impossible, l’accomplissement des gestes quotidiens ; des maladies auto-immunes : l’asthénie est un symptôme de nombreuses maladies auto-immunes, notamment le diabète, le lupus, la polyarthrite rhumatoïde, la sclérose en plaques ; des perturbations hormonales : des anomalies au niveau des glandes endocriniennes (les glandes qui sécrètent les hormones) peuvent entraîner une asthénie.