Le secteur des Affaires religieuses dans la wilaya de Mila a bénéficié au titre de l'exercice 2024 de l'inscription d'une opération d'étude pour la réalisation de la mosquée-pôle de la wilaya, apprend-on mardi du directeur local du secteur, Kamel Derradji.

Une enveloppe financière de près de 70 millions DA a été octroyée pour l'exécution de cette étude, a précisé M. Derradji qui a indiqué que les services de la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction (DUAC) prendront en charge les procédures relatives à la désignation du bureau d'étude qui en assurera la réalisation. Cette future mosquée disposera, notamment d'une école coranique, d'une bibliothèque, d'une salle de conférences et de diverses autres structures outre une salle de prière pour plus de 10.000 fidèles.