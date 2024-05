Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Laïd Rebiga a souligné, mardi à

Tissemsilt, que la bataille de "Bab El Bekkouche", dont cette collectivité locale fut le

théâtre du 21 au 31 mai 1958, "est et demeure le véritable affluent pour tirer les leçons

et s’inspirer des enseignements, dans une vision combinant le passé glorieux et l’ère

nouvelle sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune".

M. Rebiga a affirmé, lors de sa supervision de la cérémonie inaugurale des travaux du colloque nationale ayant pour thème "Bab El Bekkouche: héroïsmes de la Révolution dans la région de l’Ouarsenis - la Révolution dans la zone 3 de la Wilaya IV", organisé à l’occasion de la commémoration du 66ème anniversaire de cette bataille, que "ce haut fait d’armes de la glorieuse Armée de libération nationale constitue une opportunité pour revisiter le déroulement du combat du vaillant peuple algérien contre le colonialisme français, afin de s’inspirer des actions héroïques de la Guerre de libération nationale contre le colonialisme".

Le ministre a ajouté que "la célébration de cet événement historique est aussi une opportunité pour mettre la lumière sur le parcours de nos valeureux symboles, qui ont réalisé ces épopées pour la liberté et l’émancipation du peuple algérien, afin que ces parcours nous guident vers la lueur, aiguisant notre détermination pour que la nouvelle génération fasse preuve de fidélité à ces symboles et à perpétuer leurs mémoires et leurs sacrifices".

M. Rebiga a, par ailleurs, appelé l’équipe chargée de la recherche scientifique et les étudiants de l’Université "Ahmed Ben Yahia El Wancharissi" de Tissemsilt, à coordonner leurs activités avec le Centre nationale des recherches sur les résistances populaires, le Mouvement national et la Guerre de libération nationale, ainsi qu’avec le Conseil scientifique du Musée de la wilaya du Moudjahid pour la réalisation d’études de recherches historiques relatives à la région et à les généraliser à l’ensemble des actions et des événements et symboles ayant contribué à l’affranchissement du pays du joug colonial".

Le ministre a rappelé "le grand intérêt accordé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à cette collectivité locale des Hauts-plateaux de l’Ouest, à travers le programme complémentaire qui lui a été affecté, en réponse aux aspirations des enfants de cette région, afin d’améliorer les conditions de vie des citoyens pour permettre à la wilaya d’être au diapason du processus de développement en cours dans le pays, traduisant son engagement à relancer le développement national".

M. Rebiga a également mis l’accent sur les efforts déployés par son département ministériel pour la numérisation du secteur, notamment pour ce qui concerne le volet inhérent à la mémoire nationale, dans le but de cibler un large spectre de la société, particulièrement la jeunesse, afin de lui permettre de connaitre l’histoire nationale. De son côté, le wali de Tissemsilt, Bouazid Fethi, a déclaré que dans le cadre des actions visant la préservation de la mémoire nationale, il a été procédé à l’inscription des opérations visant l’aménagement et la rénovation de 13 cimetières de chouhada, dont celui de Bab El Bekkouche, qui a bénéficié d’une opération de rénovation lancée dans le cadre du programme complémentaire décidé par le président de la République au profit de la wilaya.

Il est à signaler que le colloque, organisé à l’initiative de l’Université "Ahmed Ben Yahia El Wancharissi" intitulé La bataille de Bab El Bekkouche, héroïsme de la Révolution dans la région du Ouarsenis, la Révolution dans la zone 3 de la wilaya IV, comprend une série de conférences en lien avec cet événement.

Cette rencontre comprend des interventions animées par des professeurs et des chercheurs de plusieurs universités du pays sur l'histoire de l'Ouarsenis, son importance stratégique et la lutte politique et armée dans cette région, au cours de la Guerre de libération, ainsi que les grandes batailles comme celle de Bab El Bekkouche, qui s'est produite dans la zone 3 région de la wilaya IV historique, a indiqué le directeur local des Moudjahidine et des Ayants-droits, Abdelkrim Khadhri.

La rencontre est, par ailleurs, une occasion pour lire les mémoires du Moudjahid Slimane El Ghoul et le guide du Fidaï "Les dimensions de la foi militaire" du chahid Djillali Bounâama, et présenter des témoignages vivants de moudjahidine de la région sur les batailles auxquelles ils ont participé.

Une exposition de photographies commémorant les exploits de la Glorieuse guerre de libération dans la région sera également organisée en marge de cette rencontre, a indiqué la même source, ajoutant qu'une visite sera rendue à un Moudjahid et à la veuve d'un martyr pour s'enquérir de leur état de santé.

La bataille de Bab El Bekkouche, dans les montagnes de l'Ouarsenis, wilaya de Tissemsilt, survenue du 28 au 31 mai 1958, est l'une des étapes les plus marquantes de la Glorieuse guerre de libération.

La détermination et le courage des Moudjahidine leur ont permis de vaincre les forces de l'armée coloniale française, ce qui les a contraint à quitter la région et à regagner leurs camps, subissant de lourdes pertes s'élevant à 600 soldats, dont 33 officiers, en plus de deux avions Jaguar abattus.

Pas moins de 360 combattants de l'Armée de libération nationale (ALN) sont tombés au champ d'honneur, lors de la bataille, dont le commandant du bataillon "EL Karimia", le martyr Si Amar, en plus de 240 civils tombés en martyrs, dont la plupart étaient des personnes âgées, des enfants et des femmes.