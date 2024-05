Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, a présenté, mardi, lors de sa participation au Forum du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) à Genève (Suisse), la stratégie de l'Algérie en matière d'accélération du développement de ses infrastructures de télécommunications, indique un communiqué du ministère.

Lors d'une séance débat, M. Bibi Triki a mis en exergue "les principaux axes stratégiques adoptés par l'Algérie en matière d'accélération du développement de ses infrastructures de télécommunications, en vue de renforcer l'inclusion numérique et de réaliser un développement socioéconomique équitable, traduit par les indicateurs enregistrés au cours des dernières années".

Dans ce cadre, le ministre a souligné que "l'Algérie a œuvré à permettre à l'ensemble de ses citoyens de bénéficier, de manière équitable, des avantages offerts par les télécommunications et les technologies de l'information et de la communication (TIC), en assurant la disponibilité de ces technologies, partout et pour tous, mais aussi à un coût raisonnable", note le communiqué.

"La forte volonté politique visant à généraliser la diffusion de cette technologie constitue l'épine dorsale de la stratégie tracée, qui a donné naissance à un plan d'action dont la mise en œuvre est en cours d'évaluation, et a permis de réaliser un saut qualitatif en termes de différents indicateurs", a poursuivi le ministre.

Parmi les indicateurs, figurent "la réalisation d'un taux d'accès à l'internet fixe de 65% (40% début 2020), et l'augmentation de six fois de la bande passante internationale au cours de la même période", selon la même source.