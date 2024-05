Les combats dans l'est de la République démocratique du Congo entre rébellion du M23 et forces gouvernementales ont provoqué lundi la mort d'une dizaine de civils et de nouveaux déplacements de populations, ont indiqué mardi aux médias des sources locales.

Il y a environ une semaine, les forces armées congolaises (FARDC) et leurs alliés "wazalendo" (groupes armés dits "patriotes") ont lancé des offensives sur plusieurs fronts des territoires de Rutshuru et Masisi, dans la province du Nord-Kivu, pour tenter de reconquérir des zones occupées par la rébellion, selon des médias.

Depuis fin 2021, le M23 ("Mouvement du 23 mars") s'est emparé de vastes pans de territoire, allant jusqu'à encercler presque entièrement Goma, la capitale provinciale, où ont afflué des centaines de milliers de déplacés.

Les fronts "sud", proches de Goma, étaient calmes mardi, mais d'intenses combats se poursuivaient à environ 70 km au nord.

Une "bombe" venue du front est tombée lundi sur des maisons dans la localité de Kikuku, dans le territoire de Rutshuru. "Le bilan est de neuf morts et neuf blessés graves", a indiqué un responsable administratif.

D'autres sources ont confirmé ce bombardement, certaines évoquant un bilan de huit morts.

Par ailleurs, un motard a été tué sur la route par les rebelles, a affirmé un habitant de Kikuku.

Durant ces combats, le M23 s'est emparé lundi de la localité de Kyaghala, à une quarantaine de km par la route au sud de Kanyabayonga, selon un responsable de la société civile de cette dernière commune. "Cela a occasionné des déplacements de la population" vers Kanyabayonga, a-t-il ajouté.

"Fatigués et manquant de moyens", la plupart de ces nouveaux déplacés se sont arrêtés en cours de route, dans des localités situées en Kyaghala et Kanyabayonga, a indiqué le même responsable.

Au moins 6 morts et 85 blessés dans le renversement d'un camion militaire

Au moins 6 personnes ont été tuées et 85 autres blessées après un accident de camion survenu mardi dans la province du Sud-Kivu, située à l'est de la République démocratique du Congo (RDC), a déclaré le secrétariat provincial du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) cité par les médias locaux.

"Un camion appartenant aux Forces armées de la RDC s'est renversé près de l'aéroport de Kavumu, dans la banlieue du chef-lieu provincial de Bukavu. Le camion se rendait à un enterrement, avec à son bord des soldats, leurs épouses et des élèves", rapporte le CICR.

"Le conducteur était ivre, ce qui est à l'origine du drame", selon la Croix-Rouge qui a dépêché ses secouristes sur le lieu de l'accident, soulignant la nécessité "d'organiser le transfert des blessés graves vers les établissements sanitaires".

Les autorités locales n'ont pas encore fait d'annonce sur l'accident.