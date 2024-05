Chargé par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, est arrivé, mardi

à Pékin (Chine), pour prendre part à la 10e Réunion ministérielle du Forum de coopération sino-arabe, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette Réunion ministérielle, qui marque le 20e anniversaire de la création du Forum de coopération sino-arabe, sera "l'occasion d'évaluer les deux dernières décennies de partenariat entre les deux parties et d'examiner les voies et moyens de renforcer ce partenariat dans ses dimensions politique, économique, sociale et culturelle", a précisé le communiqué.

Lors de son séjour à Pékin, M. Attaf rencontrera son homologue chinois, M. Wang Yi, et aura des entretiens bilatéraux avec nombre de responsables chinois, dans le cadre du suivi de la mise en œuvre des résultats importants ayant couronné la visite d'Etat effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en Chine en juillet 2023.