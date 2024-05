L'Algérie et la Slovénie sont engagées à travailler ensemble face aux défis internationaux, notamment le soutien à la cause palestinienne et la recherche de solutions pacifiques aux conflits, a indiqué lundi à Alger le Premier ministre de Slovénie, M. Robert Golob.

"Je voudrais d'abord remercier Monsieur le président de la République pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé et cela ne fera que renforcer la coopération entre nos deux pays amis", a déclaré M. Golob à l'issue de ses entretiens avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au siège de la présidence de la République.

"Nous avons inauguré aujourd'hui l'ambassade de Slovénie à Alger et nous espérons que l'Algérie inaugurera son ambassade à Ljubljana en automne prochain", a-t-il ajouté.

L'Algérie et la Slovénie, en tant que pays membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, "ont beaucoup travaillé ensemble au cours des mois précédents et ont collaboré sur de nombreux projets", a-t-il précisé.

"Nous avons répondu présents et cherché des solutions communes à des défis internationaux, tout comme nous avons évoqué aujourd'hui avec Monsieur le président de la République la situation horrible à Ghaza et la nécessité de soutenir la Palestine, mais nous avons également parlé de beaucoup d'autres défis qui concernent la scène internationale et la possibilité des solutions pacifiques", a-t-il affirmé.

M. Golob a relevé, en outre, une convergence de vues entre lui et le président de la République sur la nécessité du droit à la liberté et à l'autodétermination des peuples et des nations luttant pour leur indépendance, notamment en ce qui concerne la Palestine et le Sahara Occidental.

"Nous étions d'accord avec Monsieur le Président que la liberté a vraiment un rôle fondamental au niveau international et qu'elle doit permettre aussi l'autodétermination des peuples et des nations, tant pour la Palestine que pour le Sahara Occidental et que la volonté de la liberté est la base sur laquelle nous devons travailler ensemble au sein des Nations Unies et du Conseil de sécurité. Ce sont des choses qui unissent l'Algérie et la Slovénie", a-t-il soutenu.

Evoquant les accords signés entre les deux parties, le Premier ministre slovène a mis en avant l'importance de ces accords de coopération, citant plus particulièrement ceux relatifs aux domaines de l'énergie et du gaz naturel et l'utilisation de l'intelligence artificielle.

Ces accords devront permettre "plus d'échanges" en matière de recherche et de savoir-faire entre les deux pays afin de "profiter ensemble des nouvelles technologies des deux côtés de la Méditerranée", a-t-il relevé.

Le Premier ministre slovène s'est félicité, par la même occasion, de cette coopération qui sera, a-t-il dit, concrétisée sur la base de ces accords et de "l'établissement prochainement de la commission mixte entre les deux pays", exprimant son souhait de voir le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, "nous rendre visite le plus tôt possible".

Le Premier ministre slovène achève sa visite officielle en Algérie

Le Premier ministre de la République de Slovénie, M. Robert Golob, a achevé, lundi soir, sa visite officielle en Algérie, lors de laquelle il eu des entretiens approfondis avec le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, couronnés par la signature de plusieurs accords de coopération entre les deux pays.

M. Golob a été salué à son départ de l'aéroport international Houari-Boumediene par le Premier ministre, Nadir Larbaoui, accompagné du ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab.