La deuxième semaine du grand concours national de saut d'obstacles une et deux étoiles aura lieu, ce week-end au centre équestre "Etrier Oranais" d'Oran à Es-Senia, a-t-on appris, mardi, auprès de la Fédération équestre algérienne (FEA).

Quatorze épreuves seront au programme de cette compétition destinée aux cadets, juniors et séniors des 1er et 2e degrés et chevaux 4 et 5 ans et plus, a-t-on indiqué.

Le grand prix deux étoiles seniors, de la première semaine, disputé le week-end dernier, a été remporté par le cavalier Ait Lounis Brahim montant "Vegas des forêts" du club hippique jeunesse sportive Tixeraïne.

Chez les jeunes, les grands prix ont été remportés respectivement chez les juniors par Boubakeur Mohamed du groupement sportif Sétifien et chez les cadets par le jeune Abderrahmane Boukhetala du club hippique du CHP Bordj El Kiffan.

Cet événement sportif équestre, organisé en deux week-ends par le club équestre "étrier oranais", en collaboration avec la Fédération de cette discipline, regroupe 150 cavaliers cadets, juniors et seniors de 25 clubs équestres du pays, rappelle-t-on.

Les compétiteurs s'affronteront dans les catégories cadets, juniors et seniors. Au fil de ces concours nationaux, les vainqueurs accumuleront des points comptant pour la "Ranking List ", qui servira de repère pour le directeur technique national pour suivre les performances des cavaliers.