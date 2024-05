Les participants aux assises nationales des cadres de la jeunesse, clôturées lundi à Oran, ont souligné la nécessité de promouvoir les activités des établissements des jeunes et l’élargissement de leurs pratiques, dans une démarche de variation et de qualité.

Les participants ont insisté, dans le communiqué final de ces assises, organisées deux jours durant, sous le slogan "le secteur de la Jeunesse et des sports: des réalisations et des défis", sur l’importance de "travailler sur la promotion des activités des établissements des jeunes et leur diffusion, et l’élargissement de leurs pratiques, dans l’objectif de les diversifier et d’améliorer leur qualité dans les domaines de l’intelligence artificielle, la robotique, les langues et tout ce qui intéresse les jeunes d’aujourd’hui et ceux de l’avenir proche".

Ils ont également appelé à "poursuivre l’amélioration de la présentation des établissements de jeunes, la prise en charge de leurs préoccupations et l’amélioration des espaces où évoluent les jeunes, appelant à pourvoir ces espaces en équipement sociaux et éducatifs, qui correspondent à la nomenclature des activités pédagogiques".

Ils ont, par ailleurs, recommandé "la consolidation de l’animation de proximité, en impliquant les associations de jeunes, l’encouragement des jumelages et du tourisme entre les différentes régions du pays et le renforcement des programmes visant à promouvoir le sens civique et la citoyenneté chez les jeunes", ainsi que "l’amélioration des conditions d’accueil et de la prise en charge au niveau des centres de vacances et des loisirs des jeunes, à travers la révision des textes de loi et leur mise à jour, selon la réalité des jeunes".

Les recommandations ont également abordé "les défis techniques, les méthodologies de la formation et l’animation sociale et éducative, dans une démarche visant à les mettre en adéquation avec les transformations qui ont touché le secteur, notamment en ce qui concerne l’accompagnement et la mobilisation efficace" ou encore "l’intégration des programmes d’éducation, de formation, de prévention et de lutte contre les fléaux sociaux, à travers la création d’un cadre de coordination entre les secteurs, avec la proposition de créer une délégation locale pour l’animation de proximité pour l’enfance et la jeunesse".

Le communiqué final a, par ailleurs, appelé à "travailler sur la mise en place d’un cadre législatif pour les activités des jeunes, à travers la promulgation d’une loi sur les règles de l’organisation des activités de jeunes, comme c’est le cas dans le sport".

Les participants ont, en outre, souligné l’importance de poursuivre les efforts et œuvrer à l’application des recommandations de ces assises nationales, en créant une commission nationale pour veiller à leur concrétisation.

Pour rappel, ces assises, ouvertes dimanche en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, Abderrahmane Hamad, a enregistré la participation des cadres du secteur, locaux et nationaux, dont des directeurs de la Jeunesse et des sports de 58 wilayas et des représentants d’établissements de jeunes et du mouvement associatif, à leur tête le Haut conseil de la jeunesse.

Les participants ont pris part à sept ateliers, notamment "la consolidation des cellule d’écoute et d’accompagnement", "une nouvelle conception des programmes et méthodologie d’animation sociale, pédagogique, éducative et récréative", "l’information et communication dans les milieux des jeunes", "l’actualisation de la nomenclature des activités pédagogiques destinées aux jeunes", "la mise à jour de la performance et la gestion des maisons et des structures d’accueil des jeunes", "le cadre législatif et la gestion financière des établissements des jeunes" et "la mise en place de la formation des cadres pédagogiques et l’amélioration du niveau".