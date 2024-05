Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, a rencontré, lundi soir, en marge des travaux de la 77ème session de l'Assemblée générale (AG) de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) qui se tient à Genève, son homologue cubain, José Angel Portal Miranda, avec qui il a évoqué la poursuite de la coordination pour promouvoir les relations bilatérales, a indiqué un communiqué du ministère.

A cette occasion, les deux parties ont salué le niveau et la profondeur des relations bilatérales unissant les deux pays, exprimant "leur satisfaction et leur souhait de voir la coopération s'élargir entre l'Algérie et Cuba à d'autres domaines".

Les deux ministres ont également évoqué les voies de renforcer la coopération, notamment en ce qui concerne "la mise en œuvre des clauses de l'accord et le renforcement de l'équipe médicale cubaine en Algérie, particulièrement dans les spécialités de gynécologie, radiologie, réanimation et ophtalmologie".

De son côté, M. Saihi a salué le niveau des relations bilatérales qui ont connu "un saut qualitatif" dans le domaine de la santé, appelant à les intensifier et à les élargir davantage.

Au terme de cette rencontre, les deux parties sont convenues de "poursuivre la coordination pour hisser les relations bilatérales au plus haut niveau et établir un partenariat solide au mieux des intérêts des deux pays", conclut la source.