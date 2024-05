L'Union interparlementaire arabe (UIPA) a décerné, à la clôture des travaux de sa 36e

conférence, lundi au Centre international de conférences "Abdelatif-Rahal", le prix de

l'"Excellence parlementaire" au représentant du Parlement algérien, le député Seddik

Bakhouche, membre de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée populaire

nationale (APN), qui a été également récipiendaire d'un bouclier et d'une médaille

pour sa contribution à la promotion de l'action parlementaire.

Dans une déclaration à l'APS, M. Bakhouche a indiqué que cette réalisation se voulait "un acquis au regard des compétences dont regorge le Parlement algérien, capables de se distinguer et de surpasser les autres députés des différents Parlements arabes".

M. Bakhouche a estimé que ce Prix représente "une valeur ajoutée pour les réalisations accomplies par l'Algérie nouvelle et sa diplomatie parlementaire aux niveaux régional et international", d'autant plus qu'il s'agit de la première fois qu'un parlementaire algérien obtient un prix de cette catégorie.

A noter que la deuxième catégorie du Prix, destiné au membre du Parlement, a été décerné, outre l'Algérie, au Liban, à Bahreïn et au Sultanat d'Oman. Par ailleurs, la troisième catégorie du Prix, attribuée au Secrétaire général de l'UIPA, est revenue à l'Etat de Bahreïn, tandis que la quatrième, dédiée au chercheur parlementaire, a été décernée au Liban.

A cette occasion, un hommage a été rendu à l'ancienne présidence de l'Union représentée en la personne de M. Mohsen Al-Mandalawi, président par intérim du Parlement irakien, par M. Brahim Boughali, président de l'APN et de l'UIPA.

M. Boughali a aussi distingué le Secrétaire général sortant de l'UIPA, Fayez Al-Shawabkeh.

Au terme des travaux du congrès, une cérémonie a été organisée à l'occasion du 50e anniversaire de la création de l'UIPA en juin 1974, au cours de laquelle un court métrage a été projeté, retraçant le parcours de l'Union depuis sa création.

La rencontre a également été l'occasion de l'émission d'un timbre commémoratif du 50e anniversaire de la création de l'UIPA.