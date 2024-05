Le Haut Commissariat à l'Amazighité (HCA) a célébré lundi le 29e anniversaire de sa création, en rappelant les contributions qu'il a apportées durant près de trois décennies à la "promotion et la transmission de la langue et la culture amazighes", selon un communiqué du HCA.

Selon le communiqué, la célébration du 29e anniversaire de la création du HCA, est un rappel de tous les efforts, le dévouement et les grandes contributions pour la "promotion de la culture et la langue amazighes en Algérie", dans ses différentes variantes linguistiques et sa dimension nationale comme socle commun.

Depuis sa création en 1995 dans des conditions exceptionnelles, le HCA a su se positionner comme un acteur incarnant l'innovation et l'excellence au service du "patrimoine linguistique et culturel national, socle commun à tous les Algériens", indique le communiqué soulignant que "des avancées remarquables ont été accomplies, telles que l'institutionnalisation constitutionnelle de Tamazight, la reconnaissance officielle du jour de l'an amazigh, adossée à la mise en place d'un processus de généralisation de l'usage du Tamazight dans les systèmes d'éducation, de la formation et de la communication".

Réaffirmant la détermination du HCA à poursuivre davantage les efforts pour un meilleur avenir à la langue et à la culture amazighes en Algérie, le HCA a également relevé que cette commémoration était une occasion de réaffirmer l'engagement de l'Etat à la promotion et à la valorisation de la langue et culture amazighes. C'est aussi pour le HCA, une opportunité de se projeter vers l'avenir, en envisageant de nouveaux défis et projets ambitieux qui continueront de renforcer les acquis de l'amazighité en Algérie, tout en veillant sur la cohésion de la société et sur l'unité nationale. Le HCA s'engage à continuer "à innover scientifiquement et pédagogiquement et à croître culturellement et artistiquement, tout en restant fidèles à nos valeurs fondatrices, à savoir l'attachement à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale de l'Algérie et aux autres symboles de la Nation".