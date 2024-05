Le ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, prend part, à partir de lundi, au Forum du Sommet mondial sur la société de l'information (SMSI) qui se tient à Genève (Suisse), indique un communiqué du ministère.

Ce Forum, organisé par l'Union internationale des télécommunications (UIT), en collaboration avec des agences onusiennes et des partenaires, est "un événement important après vingt ans de progrès accomplis dans la mise en œuvre des résultats du Sommet mondial sur la société de l'information de Genève en 2003 et de Tunis en 2005", selon la même source.

Au cours de ces deux étapes, "un cadre de coopération mondiale a été mis en place pour construire des sociétés de l'information et de la connaissance à dimension humaine, inclusives et axées sur le développement", précise le communiqué.

Lors de ce Forum, M. Bibi Triki participera à des séances de haut niveau et à une table ronde ministérielle et rencontrera nombre de ses homologues des pays membres de l'UIT, ainsi que des responsables de cette organisation, pour "échanger et passer en revue les possibilités et perspectives de coopération dans ce domaine", conclut la même source.