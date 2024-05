L'Agence de presse "Algérie Presse Service" (APS) a signé, dimanche à Alger, un accord de coopération avec l'Agence mauritanienne d'information (AMI), avec pour objet l'échange de contenus d'information dans le domaine médiatique.

L'accord a été cosigné par le Directeur général (DG) de l'APS, M. Samir Gaid et son homologue mauritanien, Mokhtar Malal Dia.

En vertu de cet accord, les deux agences sont convenues d'"adopter pour chaque partie, l'autre partie comme source principale d'informations concernant les évènements survenus dans leur pays respectifs", de manière à "renforcer la coopération et la coordination en matière de lutte contre le phénomène de la diffusion de Fake news et de consolidation des informations fiables".

Conformément aux clauses de cet accord, les deux agences coordonneront à travers "la concertation et l'échange d'avis, d'expériences et d'expertises, en matière de développement de la veille informationnelle".

A cette occasion, M. Gaid a affirmé que l'APS œuvrait à se mettre au diapason de la dimension africaine de l'Algérie, ajoutant qu'"il est grand temps d'asseoir des partenariats pratiques entre les deux agences APS et AMI, partager les expériences et élargir le champs de leur coopération bilatérale".

De son côté, le DG de l'AMI a souligné l'importance que revêt cet accord qui devrait, a-t-il dit, "se hisser à la hauteur des relations fraternelles solides qui unissent les deux peuples et leurs deux dirigeants, les Présidents MM. Abdelmadjid Tebboune et Mohamed Ould Cheikh el Ghazouani", se disant convaincus que "les projets communs en cours d'exécution par les deux pays, sont à même d'élargir les échanges bilatéraux à des espaces plus vastes dans divers domaines".

Le responsable mauritanien a, également, mis en avant la nécessité de conjuguer les efforts des deux agences de presse algérienne et mauritanienne, face aux "grands défis inhérents à la propagation des Fake news et au pullulement des sites de désinformation".