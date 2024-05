Le Secrétaire Général, du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Lounès Magramane, a reçu au siège du ministère, l'ancien ministre égyptien du tourisme et des antiquités, Khaled Al-Anani, en sa qualité de candidat de son pays au poste de Directeur général de l'UNESCO, pour la période 2025-2029, a indiqué un communiqué du ministère.

Cette rencontre qui s'est tenue dimanche, a été l'occasion pour M. Al-Anani d'exposer les priorités de son programme et de prendre connaissance de la vision de l'Algérie sur les moyens de renforcer et de développer l'action de l'UNESCO, dans ses domaines de compétence, notamment la culture, l'éducation, l'enseignement supérieur et l'information, a ajouté le communiqué.

M. Al-Anani est en visite en Algérie, du 25 au 27 mai, dans le cadre de sa campagne pour mobiliser le soutien et l'appui des pays membres de l'Organisation, a conclu le communiqué.