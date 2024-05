Les travaux de réalisation d'un complexe de santé mère et enfant à Médéa ont été lancés récemment après plusieurs années de retard dû à des "lourdeurs administratives" et de changements successifs de lieux d’implantation du projet, a-t-on appris, dimanche, auprès de la direction locale de la santé.

" Le lancement des travaux de réalisation du complexe mère et enfant, inscrit en 2010 et qui est très attendu par la population, a connu un retard induit par le changement répétitif du site d’implantation de l’infrastructure hospitalière. En 2014, le projet a été gelé avant de bénéficier d'une mesure de dégel en 2019 qui a concouru à sa relance", a signalé le directeur de la santé, Mohamed Zohir Hadj Sadok.

Le choix définitif du site d’implantation du complexe, localisé aujourd’hui au niveau de l’ancienne gare ferroviaire de Médéa, et la réactualisation de l’étude d’exécution, ont permis de mettre le projet " sur rails " et de commencer la phase de réalisation, a-t-il indiqué.

Les travaux de terrassement de l’assiette devant accueillir le complexe mère et enfant ont débuté ce mois de mai et affichent un taux d’avancement estimé à 5%, a-t-on fait savoir.

Le complexe mère et enfant s’étend sur une superficie de quatre hectares et aura une capacité d’accueil de 120 lits, a-t-on précisé, ajoutant que cette infrastructure sanitaire est composée de blocs opératoires, de réanimation, de salles d’accouchement, d’une nurserie, de laboratoires d’analyses médicales, d’une pharmacie et de salles d’imagerie médicale.

D’autres blocs, réservés aux soins gynécologiques, obstétriques, à la néonatalogie, la chirurgie pédiatrique et les urgences médicales, sont aussi prévus au sein de ce complexe dont les délais de réalisation sont fixés à 26 mois, a-t-on conclu.