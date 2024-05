La 29e et avant dernière journée du Championnat de Ligue 2 amateur de football, prévue mardi (16h00).

L'ES Mosaganem permettre à signer son retour en Ligue 1 Mobilis après plusieurs années au purgatoire, à l'occasion de la réception de l'ASM Oran, un adversaire qui lutte pour sa survie dans le groupe Centre-Ouest où la bataille sera sans merci pour le maintien, tout comme dans le groupe Centre-Est où rien n'est encore joué dans le bas du classement.

Centre-Ouest: l'ES Mostaganem à un point du bonheur

Confortablement installés à la tête du groupe Centre-Ouest avec cinq longueurs d'avance sur leur dauphin, les gars de Mostaganem (69 pts) auront besoin d'un petit point pour composter officiellement leur montée en Ligue 1 après 25 ans d'attente.

Les hommes de Bendris qui restent sur une belle série (15 victoires et 1 nul) sont bien armés pour passer l'écueil de l'ASM Oran et engranger le précieux point synonyme d'accession. Mais les Oranais (12es-34 pts) dos au mur, sont condamnés à réussir quelque chose pour éviter d'accompagner les deux relégables : l'Olympique Médéa et la JS Guir Abadla, lanterne rouge avec 15 points.

Le RC Kouba (2e-64 pts) qui croit toujours au miracle, effectuera un périlleux déplacement à Boufarik pour croiser le fer avec le WAB (13e-33pts) avec l'objectif de faire durer le suspense, mais la mission des coéquipiers de Sid Ali Yahia Cherif s'annonce ardue face à une équipe difficile à manier sur sa pelouse et qui n'aura pas d'autres alternatives que la victoire pour se donner un peu d'air avant la dernière journée.

De son côté, le RC Arbaa (14e-32pts) qui reste sur une défaite à domicile face au leader lors de la précédente journée, accueillera le SC Mecheria (9e-35 pts) dans une confrontation qui vaudra le déplacement et dont la victoire est vitale pour les deux formations pour sortir de la zone de turbulences.

Le NA Hussein-Dey (9e-35pts), auteur d'une précieuse victoire en déplacement lors de la précédente journée, tentera de confirmer en recevant le WA Mostaganem (3e-52 pts), un adversaire qui voyage bien et qui est incontestablement la bonne surprise de cette saison .

Centre-Est: éviter la relégation à tout prix

L'enjeu dans cette poule Centre-Est, se situe dans le bas du classement ou pas moins de six équipes se livrent une lutte acharnée pour éviter d'accompagner le MC El Eulma en division inter-régions.

L'E Sour El Ghozlane (15e-28pts), jouera gros en accueillant le CA Batna (2e,55 pts) ou la victoire est plus que vitale pour conserver un mince espoir de sauver sa peau, mais rien n'est sur face à un adversaire qui ambitionne de finir le championnat sur la deuxième marche du podium.

Le HB Chelghoum Laid (13e-33 pts) aura pour sa part la lourde tâche d'accueillir le champion en titre, l'Olympique d'Akbou qui continue de carburer fort même après avoir assuré son accession historique parmi l'élite.

L'AS Ain M'Lila (14-31 pts), l'autre équipe toujours en course pour se maintenir en Ligue 2 aura une belle opportunité de se donner de l'air face à la JSB Menzel (2e-42 pts) qui vise de son coté une place sur le podium.

De son côté, l'USM El Harrach (11e-35 pts) qui reste sur une défaite en déplacement n'aura pas la partie facile à l'occasion de la réception du MO Constantine (2e-42 pts), une confrontation qui promet beaucoup.

L'USM Annaba (12e-34 pts) qui a réussi une belle remontée au classement lors de la phase retour, tentera de confirmer en se rendant à Khroub pour affronter l'ASK (37 pts), qui a pratiquement assurer son maintien.

Enfin, le promu l'Olympique Magrane (8e-36 pts), qui est bien parti pour garder sa place en Ligue 2 amateur, se rendra à Khemis El Khechena pour croiser le fer avec l'IBKEK (6e-38 pts).

Le programme des matchs

Groupe centre-Ouest - 29e j

Programme des matchs de la 29e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Ouest, prévus mardi (16h00) :

WA Boufarik- RC Kouba Huis clos

ES Mostaganem- ASM Oran

SKAF Khemis Miliana - GC Mascara

JSM Tiaret -MCB Oued Sly

NA Hussein-Dey - WA Mostaganem Huis clos

ESM Koléa - JS Guir Abadla

Olympique Médéa - CR Témouchent

RC Arbaa- SC Mecheria

Classement : Pts J

1). ES Mostaganem 69 28

2). RC Kouba 64 28

3). WA Mostaganem 52 28

4). GC Mascara 43 28

--). CR Témouchent 43 28

6). ESM Koléa 38 28

7). SKAF El Khemis 36 28

--). JSM Tiaret 36 28

9). MCB Oued Sly 35 28

--). SC Mécheria 35 28

--). NA Husseïn Dey 35 28

12). ASM Oran 34 28

13). WA Boufarik 33 28

14). RC Arbaâ 32 28

15). O. Médéa 15 28

16). JS Guir Abadla 15 28.

Groupe centre-Est - 29e j

Programme des matchs de la 29e journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Est, prévus mardi (16h00) :

E Sour El Ghozlane - CA Batna

AS Khroub - USM Annaba

IB Khemis El Khechena - Olympique Magrane Huis clos

AS Ain M'lila- JSB Menael

USM El Harrach- MO Constantine

MSP Batna- MC El Eulma

IRB Ouargla- NRB Teleghma

HB Chelghoum Laid- O Akbou

Classement : Pts J

1). Olympique Akbou 67 28 accède en Ligue 1

--------------------------------------------

2). MSP Batna 55 28

3). CA Batna 42 28

--). MO Constantine 42 28

--). JS Bordj Ménael 42 28

6). IB Khemis Khechna 38 28

--). IRB Ouargla 38 28

--). NRB Teleghma 38 28

9). AS Khroub 37 28

10). O. Magrane 36 28

11). USM El Harrach 35 28

12). USM Annaba 34 28

13.)HB Chelghoum Laïd 33 28

14). AS Aïn M'lila 31 28

15). ES Ghozlane 28 28

16). MC El Eulma 16 28.