Le Procureur de la République près le tribunal de Laghouat a affirmé, dans un communiqué, que l'individu qui a poignardé sa sœur et qui apparait en train de commettre son méfait sur une vidéo relayée récemment sur les réseau sociaux, a été placé dimanche en détention provisoire.

"En application des dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le parquet de la République près le Tribunal de Laghouat informe l'opinion publique qu'en date du 22 mai 2024, une vidéo montrant une femme poignardée a été relayée sur les réseaux sociaux", souligne le communiqué précisant que "le dénommé (K. A.), frère de la victime, s'est présenté devant les services de sécurité de la wilaya de Laghouat pour signaler son méfait.

Il a été arrêté sur place pour enquêter sur les faits", précise la même source.

"Les services de la Police judiciaire se sont rendus au domicile de la victime qui a été transportée à l'hôpital pour des soins et où elle a subi une intervention chirurgicale et son état de santé est actuellement stable", note la même source qui a ajouté que "le mis en cause a été présenté en date du 26 mai 2024 devant le parquet et une information judiciaire a été ouverte à son encontre pour tentative d'homicide volontaire avec préméditation".

Après son audition par le juge d'instruction, le mis en cause a été placé en détention provisoire.