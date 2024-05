L'ancien journaliste à l'agence Algérie presse service , Mustapha Soltani, est décédé, dimanche à Alger, à l'âge de 81 ans, a-t-on appris auprès de ses proches.

Le défunt avait débuté sa carrière comme journaliste à l'APS en 1970. Son sérieux, sa haute compétence professionnelle et ses qualités morales lui ont permis de gravir les échelons de la responsabilité au sein de l'agence et d'occuper plusieurs postes dont celui de Directeur de l'Information adjoint, secrétaire de rédaction et Directeur de l'Information. Le défunt a également été responsable du bureau de l'APS à Tunis en 1982.

En cette pénible épreuve, le Directeur général de l'APS, Samir Gaïd, présente ses sincères condoléances et témoigne de sa profonde compassion à la famille du défunt, priant Dieu Tout-Puissant de lui accorder Sa sainte miséricorde, de l'accueillir en Son vaste paradis et de prêter patience et réconfort à ses proches.