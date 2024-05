Le boxeur algérien, Youcef Islam Yaiche (71 kg), s'est qualifié aux 16es de finale du deuxième et dernier tournoi mondial de qualification aux Jeux olympiques Paris 2024, en battant aux points le Mexicain, Salvatore Cavallaro (3-0), dimanche à Bangkok en Thaïlande.

Aux 16es de finale, Yaiche affrontera, mardi, l'Irlandais Aidan Walsh, vainqueur aux 32es de finale du Kenyan Boniface Maina aux points (5-0), tandis que son compatriote Oussama Mordjane (57kg) en découdra, le même jour et au même palier de qualification, le Coréen Hyung-Seung Kim. Au tour précédent, Mordjane avait éliminé le Laotien, Walter Oupathana.

Pour sa part, le boxeur algérien, Meziane Mohamed El Amine (51 kg) a été éliminé en 32es de finale du tournoi, en s'inclinant, samedi, aux points face à l'Ukrainien Dmytro Zamotayev. De même que son coéquipier en équipe nationale, Mohamed Houmri (80 kg) défait par l'Espagnol Jalidov Gazimagomed.

Plus de 500 athlètes se disputent les 51 places de qualification disponibles, dont 23 pour les dames et 28 pour les messieurs. Conformément au système de qualification de la boxe pour les Jeux olympiques de Paris 2024, seuls les CNO qui n'ont pas encore d'athlète qualifié(e) dans une catégorie de poids spécifique, via le tournoi de qualification continental correspondant, seront autorisés à inscrire un(e) athlète par catégorie de poids.

La boxe algérienne a décroché déjà cinq billets pour les JO 2024, lors du tournoi pré-olympique de Dakar en septembre 2023, à savoir, Roumaissa Boualem (50 kg), Hadjila Khelif (60 kg), Imane Khelif (66 kg), Jugurtha Ait Bekka (63,5 kg) et Mourad Kadi (+92 kg).