Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 35.984 martyrs et 80.643 blessés, depuis le 7 octobre dernier, ont indiqué dimanche les autorités palestiniennes de la Santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 8 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 81 martyrs et 223 blessés.

Les autorités palestiniennes de la Santé ont également indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvent encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchent les ambulances et les équipes de la Protection civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Le PM palestinien et son homologue italienne discutent des efforts pour un cessez-le-feu à Ghaza

Le Premier ministre palestinien Mohammed Mustafa a discuté avec son homologue italienne, Giorgia Meloni, des efforts pour obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Ghaza, en proie à une agression sioniste génocidaire depuis plus de sept mois, a rapporté l'agence de presse Wafa.

M. Mustafa a informé Mme Meloni des derniers développements en Palestine occupée, notamment des souffrances endurées par le peuple palestinien dans la bande de Ghaza, et des violations continues perpétrées par l’armée de l’occupation et les colons, dans les territoires palestiniens.

Il a également souligné que "la priorité maintenant est d’arrêter la guerre de génocide à Ghaza et faire entrer les aides humanitaires et les besoins fondamentaux" pour le peuple palestinien dans l'enclave assiégée.

En outre, le Premier ministre palestinien a appelé l’Italie à "reconnaitre l’Etat de Palestine" notant que 147 Etats ont déjà reconnu la Palestine, dont l’Espagne, la Norvège et l’Irlande qui l'ont fait récemment.

L'occupant sioniste poursuit son agression sauvage lancée le 7 octobre 2023 contre la bande de Ghaza faisant jusque-là, 35.903 martyrs et 80.420 blessés, selon les autorités palestiniennes de la Santé.

Ghaza: nouvelle plainte de RSF sur l'assassinat de journalistes par l'entité sioniste

Reporters sans frontières (RSF) a déposé lundi une nouvelle plainte devant la Cour pénale internationale pour "crimes de guerre commis par (l'entité sioniste) contre des journalistes", a annoncé l'organisation dans un communiqué.

RSF appelle le procureur de la Cour pénale internationale "à enquêter sur des crimes commis contre au moins neuf reporters palestiniens entre le 15 décembre 2023 et le 20 mai 2024".

Selon RSF, plus de 100 journalistes de Ghaza ont été "tués par l'armée sioniste''.

Elle précise qu'il s'agit de sa troisième plainte sur la mort de journalistes à Ghaza devant la CPI de La Haye, depuis celles des 31 octobre et du 22 décembre.

Amnesty demande une enquête de la CPI pour crimes de guerre

Amnesty International a demandé lundi à la Cour Pénale Internationale (CPI) ''d'ouvrir une enquête pour crimes de guerre" à la suite de l'assassinat de 44 Palestiniens dont 32 enfants par des frappes de l'entité sioniste dans le centre et le sud de la bande de Ghaza au mois d'avril dernier.

Selon l'ONG, ces frappes ont eu lieu le 16 avril sur le camp de réfugiés d'al Maghazi, dans le centre de la bande de Ghaza, et les 19 et 20 avril à Rafah, dans le sud. "Ces frappes dévastatrices ont décimé des familles et ôté la vie à 32 enfants", déclare dans le communiqué une responsable d'Amnesty, Erika Guevara-Rosas, affirmant que l'enquête de l'ONG apporte "des éléments de preuve essentiels pointant des agressions imputables à l'armée sioniste".

Selon Amnesty, la frappe du 16 avril à al Maghazi a touché une rue où des enfants jouaient au babyfoot, tuant 10 d'entre eux âgés de 4 à 15 ans et cinq hommes. A Rafah, une bombe aérienne a frappé la maison d'Abou Radwan, un fonctionnaire à la retraite, le 19 avril, tuant neuf membres de la famille, dont 6 enfants, selon Amnesty.

Le 20 avril, une frappe de l'arme sioniste a détruit la maison de la famille Abdelal dans l'est de Rafah, faisant 20 victimes - 16 enfants et quatre femmes - et blessant deux autres enfants.

"La Cour pénale internationale (CPI) doit ouvrir une enquête pour crimes de guerre" sur ces trois frappes, écrit Amnesty.

L'occupation sioniste poursuit son agression contre la bande de Ghaza, par voie terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre dernier, faisant au moins 35.984 martyrs dont une majorité d'enfants et de femmes, et 80.643 blessés, alors que des milliers de victimes sont encore sous les décombres.