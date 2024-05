Le club de la commune de Djidiouia (Relizane) a remporté le trophée fédéral jeu long quadrette de sports de boules, samedi au boulodrome de Ksar El-Boukhari à Médéa, après deux jours de compétition.

La quadrette de Djidioua s'est imposée en finale face au club sportif El Wancharissi de Tissemsilt sur le score de 13 à 7. La troisième place est revenue au club de Sig , tandis que le club communal de Thenia a décroché la 4e place.

Selon les organisateurs, le niveau technique de la compétition a été jugé "appréciable", signalant que les épreuves se sont déroulées dans de bonnes conditions et dans une ambiance festive.

Cette compétition de deux jours, organisée par ligue de wilaya des sports de boules de Médéa, en coordination avec la Fédération algérienne de cette discipline et la direction locale de la Jeunesse et des Sports a regroupé 96 quadrettes représentant 14 ligues de wilayas du pays.

Les lauréats ont été récompensés par des trophées et des cadeaux, lors de la cérémonie de clôture qui a eu lieu en présence des membres de la Fédération algérienne des sports de boules et de représentants de la direction de la Jeunesse et des Sports (DJS) de la wilaya de Médéa.