Manger trop de viande rouge augmente le risque de cancer colorectal. Des chercheurs américains viennent enfin d'identifier les caractéristiques spécifiques des dommages causés sur l'ADN par un régime alimentaire très riche en viande rouge.

Depuis plusieurs années, la viande rouge est incriminée dans différentes pathologies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou encore le cancer. Cette fois, une nouvelle étude menée par des chercheurs américains du Dana-Farber Cancer Institute (Etats-Unis), viennent d'identifier clairement les dommages causés sur l'ADN par un régime alimentaire très riche en viande rouge.

Pour cette étude, les scientifiques ont séquencé l'ADN de 900 patients atteints d'un cancer colorectal et déjà suivi par les médecins dans le cadre d'autres recherches. Leurs recherches ont révélé qu'ils étaient porteurs d'une mutation de l'ADN spécifique, appelée alkylation. Cette mutation était associée de façon significative à la consommation de viande rouge (à la fois transformée et non transformée) avant le déclenchement de la maladie. Mais les chercheurs ne l'ont repas trouvée pas chez les consommateurs de volaille ou de poisson.

LA FAUTE AU FER HÉMINIQUE ?

C'est le fer héminique, présent dans la viande, qui est pointé du doigt par les scientifiques. Composé d'un atome de fer et de protéines, il donne cette couleur rouge à la viande. Lors de la digestion, il est transformé en un composé toxique pour nos cellules : l'aldéhyde. Celui-ci favorise les mutations au niveau de l'ADN et provoque la mort des cellules du côlon et du rectum.

Mais attention, les chercheurs précisent qu'il ne s'agit pas d'arrêter totalement de manger de la viande rouge, mais plutôt d'en manger "avec modération" car les plus hauts niveaux d'alkylation n'ont été constatés que dans les tumeurs de patients mangeant en moyenne plus de 150 grammes de viande rouge par jour.

DES RÉSULTATS SIMILAIRES EN GRANDE-BRETAGNE

Ce n'est pas la première étude à présenter de tels résultats. En 2018, des chercheurs de l'Université de Leeds, au Royaume-Uni, avaient évalué l'impact de la viande rouge, de la volaille, du poisson ou d'un régime végétarien, sur le développement du cancer du côlon chez la femme. Les résultats de leur étude étaient parus dans l'International Journal of Cancer.

Les scientifiques avaient recruté une cohorte de plus de 32 000 femmes d'Angleterre, du Pays de Galles et d'Ecosse entre 1995 et 1998 qu'ils avaient suivies en moyenne pendant 17 ans. Au total, 462 cas de cancer colorectal avaient été comptabilisés. Les chercheurs avaient alors constaté que les femmes qui mangeaient de la viande rouge, présentaient des taux plus élevés de cancer du côlon que les végétariennes.

Rappelons que l'Institut de recherche sur le cancer recommande de ne pas dépasser les 500 grammes de viande rouge par semaine.